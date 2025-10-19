یوسف باغچقی و مهسا برزگر دو نماینده کوراش کشورمان بعد از ظهر امروز، یکشنبه به مصاف حریفان رفتند و برزگر موفق به کسب مدال برنز شد.

یک نقره و برنز برای کوارش ایران

مهسا برزگر عضو تیم ملی کوراش دختران ایران در بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین موفق به کسب مدال برنز شد و به کار خود پایان داد.

به گزارش تابناک، در نخستین روز از رقابت‌های کوراش یوسف باغچقی نماینده وزن منهای 65 کیلوگرم کشورمان و مهسا برزگر در وزن منهای 70 کیلوگرم دختران نیز به مصاف حریفان رفتند.

مهسا برزگر ابتدا حریف فیلیپینی خود را ضربه فنی کرد و در ادامه برابر نماینده قرقیزستان با دو امتیاز یامباش باخت و به مدال برنز بسنده کرد.

یوسف باغچقی هم پس از استراحت در دور نخست حریفانی از هند و افغانستان را برد تا راهی فینال شود. وی در مسابقه نهایی به حریف ازبکستانی باخت تا نشان نقره بازی‌ها را به گردن آویزد.