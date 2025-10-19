گروسی از محل ذخایر اورانیوم غنی شده ایران گفت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گفتوگویی درباره محل اورانیوم غنیشده با خلوص بالای ایران پس از حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات اتمی ایران گفت که «بخش عمدهای هنوز در تاسیسات اصفهان و فردو و بخشی دیگر نیز در نطنز قرار دارد.»
آمریکا در اول تیرماه با مشارکت مستقیم در حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران، با بمبهای سنگرشکن تاسیسات فردو، نطنز و اصفهان را هدف قرار داد. این تاسیسات آسیب جدی دیدند اما افزایش سطح تشعشعات خارجی در آنها از سوی ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی گزارش نشد.
محل ذخایر اورانیوم غنیشده ایران پس از این حملات بحثبرانگیز شد، اگرچه تهران تایید کرد که این مواد زیر آوار تاسیسات آسیبدیده مدفون شدهاند.
شنیدن اظهارات ترامپ دلگرمکننده بود
گروسی در گفتوگو با روزنامه سوئیسی «نویه زورشر زایتونگ» ابراز اطمینان کرد که راهکاری دیپلماتیک برای مناقشات پیرامون برنامه هستهای ایران پیدا خواهد شد.
او در بخش دیگری از این گفتوگو در پاسخ به این سوال که آیا اظهارات اخیر «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در روزهای اخیر مبنی بر آمادگی مذاکره با ایران بر صلح را فرصت جدیدی در ارتباط با مسئله هستهای ایران میداند، گفت: شنیدن این اظهارات از رئیسجمهور ترامپ دلگرمکننده بود. فراموش نکنید که او در کنست(پارلمان رژیم صهیونیستی) به ایران اشاره کرده و گفت که به یک راهکار دیپلماتیک باور دارد که تنها چهار ماه پس از حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران بود.
مدیرکل آژانس افزود: این اظهارات، موضعی صریح و محکم از سوی رئیسجمهور آمریکا بود. ما نمیتوانیم تغییری در آنچه رخ داده است و در خشونتی که اعمال شد ایجاد کنیم. اما این که (برای مذاکره) پشت یک میز در کنار هم بنشینیم، ما را از خطر دور دیگری از بمبارانها و حملات نجات میدهد.
نگرانی درباره اشاعه احتمالی تسلیحات اتمی از بین نرفته است
گروسی در ادامه گفت: نگرانیها درباره اشاعه احتمالی تسلیحات اتمی تماما از بین نرفته است. ما هنوز با این مسئله مواجه هستیم که با نزدیک به ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده ایران با خلوص ۶۰ درصد که هنوز آن را در اختیار دارد، قرار است چه کار کنیم.
بیشتر اورانیوم ایران در اصفهان و فردو و بخشی در نطنز قرار دارد
مدیرکل آژانس در ادامه و در پاسخ به این سوال که «مشخص شدن این مواد هستهای غنیشده را تا چه اندازه محتمل میداند؟»، گفت: این کاملا محتمل است. ما میتوانیم حتی به خوبی تصور کنیم که این مواد کجاست. سوال اصلی این است که آیا ما به این اورانیوم دسترسی خواهیم داشت؟ بعد چه خواهد شد؟ آیا ایران آن را نگه میدارد، سطح غنیسازی را دوباره کاهش میدهد یا به خارج از کشور منتقل میکند؟ با گزینههای زیادی مواجهیم.
او در پاسخ به این که «آیا این مواد در محلهای مختلفی در سراسر ایران توزیع شده است یا در یک محل قرار دارد؟»، توضیح داد: ممکن است بخشی از آن توزیع شده باشد اما زیاد نیست. طبق اطلاعات ما، بیشتر این اورانیوم در تاسیسات اتمی اصفهان و فردو و بخشی از آن در نطنز قرار دارد. اگرچه این تاسیسات بمباران شدهاند، به شدت آسیب دیدهاند و بعضی از آنها نیز زیر زمین واقع شدهاند. دسترسی پیدا کردن (به این مواد) مستلزم همکاری کامل ایران خواهد بود. این شرایط زمانی فراهم خواهد شد که ایران آن را در راستای منافع ملی خود بداند.
واکنش ایران به اسنپبک تماما منفی نبوده است
گروسی درباره واکنش ایران به بازگشت تحریمها و قطعنامههای بینالمللی علیه ایران از سوی تروئیکای اروپا (آلمان، فرانسه و انگلیس) با سوء استفاده از «سازوکار ماشه» در توافق هستهای گفت: به نظرم ایران به بازگشت تحریمها واکنش نشان داده اما تماما منفی نبوده است. ایران از توافق منع اشاعه تسلیحاتی اتمی(انپیتی) خارج نشده است که پیشتر به احتمال آن اشاره کرده بود. ما عملا برخی بازرسیها را در ایران انجام میدهیم اما همکاری هنوز در سطح لازم نیست.
مدیرکل دیدبان هستهای سازمان ملل در پاسخ به این سوال که «آیا از نظر او تغییری در این وضعیت ایجاد خواهد شد؟»، گفت: گاهی احساس میکنم به یافتن یک راهکار نزدیکتریم. دیپلماسی مستلزم صبر زیاد، درک طرف مقابل و وضعیت کلی است. مسئله ایران خارج از چارچوب منطقهای نیست. وضعیت امنیتی به طول قابل توجهی در حال تغییر است و چندین کشور در آن دخیل هستند. اما در نهایت، دو مسئله در وضعیت خاورمیانه نقش تعیینکننده خواهد داشت؛ مسئله فلسطین و آینده ایران.