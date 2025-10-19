عکس: ندامتگاه زنان

در راستای اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر برقراری ارتباط مستقیم و چهره‌به‌چهره با زندانیان، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، به همراه ۱۶۳ نفر از قضات استان تهران، بازدیدهای میدانی گسترده‌ای را از ندامتگاه‌های مختلف استان تهران انجام دادند. این اقدام که با حضور شخص دادستان در زندان زنان همراه بود، با هدف شنیدن مستقیم مسائل، رسیدگی به درخواست‌های قضایی مددجویان و نظارت بر روند اجرای عدالت صورت گرفت تا اطمینان حاصل شود که حقوق زندانیان به درستی رعایت می‌گردد.