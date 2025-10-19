قوه قضاییه با انتشار تصاویر دوربین زندان قزل‌حصار اعلام کرد: «در روزهای اخیر ادعای اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان که به جرم قاچاق عمده مواد مخدر و سرقت مسلحانه خشن در زندان به سر می برند، تبدیل به خبر اول رسانه‌های معاند و عوامل رسانه‌ای آن‌ها در فضای مجازی شده است. تصاویر منتشر شده از قزلحصار در نگاه اول عده‌ای زندانی را نشان می‌دهد که در راهرو نشسته و اعتصاب غذا کرده‌اند، اما بلافاصله پس از اتمام سناریو مورد نظر سفارش‌دهندگان، سفره غذا پهن شده و اعتصاب‌کنندگان به صرف غذا مشغول می‌شوند. در فیلمی که دوربین‌های مداربسته زندان در جمعه شب ۲۵ مهر ضبط کرده‌اند نشان می‌دهد زندانی‌ها در حسینیه اندرزگاه برای شام ساندویچ صرف کرده‌اند. همچنین فیلمی که ظهر امروز 27 مهر ثبت شده نشان می‌دهد، وعده ناهار تحویل گرفته شده و میان زندانی‌ها توزیع شده است.» این فیلم را می‌بینید.