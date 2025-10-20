دو دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتسال مقابل روسیه که با تساوی ۱-۱ و شکست سنگین ۵-۲ به پایان رسید نه تنها نشان‌دهنده ضعف‌های فنی و تاکتیکی تیم است، بلکه حکایت از مشکلات عمیق‌تری در مدیریت و برنامه‌ریزی فوتسال ایران دارد.

نمایش فوتسال ایران مقابل روس‌ها برای اهالی فوتسال رضایت‌بخش نبود و فرو ریختن چندین‌باره دروازه تیم ملی مقابل تزارها حکایت از روزهای سختی دارد که در انتظار وحید شمسایی و ملی پوشان ایران در تورنمنت‌های بزرگ است که باید تدبیری برای آن اندیشیده شود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، سرمربی تیم ملی فوتسال پس از شکست سنگین مقابل روسیه عوامل مختلفی از جمله کمبود زمان، مصدومیت بازیکنان، ناداوری‌ و چند عامل دیگر را به عنوان دلایل ناکامی تیم ملی عنوان کرده که به نظر نمی‌رسد این توضیحات کافی و قانع‌کننده‌ باشند.

کمبود زمان تمرین؛ واقعیت یا بهانه؟

وحید شمسایی بار‌ها به نبود فرصت کافی برای تمرین اشاره کرده و این موضوع را دلیل اصلی ضعف هماهنگی تیم دانسته اما آیا یک تیم ملی با مجموعه‌ای از بهترین بازیکنان و کادر فنی نمی‌تواند با برنامه‌ریزی بهتر و تمرینات هوشمندانه‌تر شرایط را بهبود ببخشد؟ واقعیت این است که بسیاری از تیم‌های قدرتمند جهان با محدودیت‌های مشابه یا بیشتر، موفق به خلق عملکرد‌های قابل قبول شده‌اند. بنابراین کمبود زمان تمرین را باید نشانه‌ای از ضعف فنی و ساختار تیم ملی قلمداد کرد که باید اصلاح شود.

مهره‌های جایگزین؛ ضرورت یا انتخاب نادرست؟

سرمربی تیم ملی به در اختیار نداشتن چند بازیکن کلیدی به دلیل غیبت یا مصدومیت در این دیدارها اشاره و اعلام کرده که مجبور بوده به بازیکنان جوان‌تر فرصت بدهد اما این انتخاب باید با دقت و تدبیر صورت بگیرد. ترکیب تیم ملی نیازمند تعادل بین تجربه و جوانی است و واگذاری مسئولیت به بازیکنان کم‌تجربه در بازی‌های بزرگ و حساس، خطرناک و غیرحرفه‌ای به نظر می‌رسد. مدیریت تیم باید برنامه‌ای دقیق برای حفظ آمادگی بازیکنان کلیدی داشته باشد تا چنین خلأ‌هایی پیش نیاید.

اشتباهات فردی؛ معلول ضعف‌های فنی یا روانی؟

اشتباهات فردی بازیکنان و گل‌های «بچگانه» از دیگر دلایلی بوده که شمسایی پس از شکست‌ عنوان کرده، اما به ریشه این مشکلات نپرداخته است. باید صادقانه بیان کند که این اشتباهات نه تنها ناشی از ناآمادگی فنی بلکه ناشی از فشار روانی، ضعف در آموزش‌های پایه و عدم آمادگی ذهنی بازیکنان هم می‌تواند باشد. مربی تیم ملی مسئول ارائه راهکار‌های فنی و روحی برای کاهش این خطاهاست و وقوع چنین اشتباهات مکرر نشان می‌دهد که این بخش‌ها نیاز به تمرکز و بهبود جدی دارد.

به‌نظر می‌رسد کمیته فوتسال باید در ساختار فنی تیم‌های پایه بازنگری اساسی انجام دهد چراکه بازیکنانی که از رده‌های پایه پا به میدان بزرگسالی می‌گذارند باید آموزه‌های فنی و آموخته‌های روحی و روانی بسیاری را در کوله‌بار خود همراه داشته باشند تا نمایشی در خور بازیکنانی در سطح ملی ارائه دهند اما اینکه در تیم ملی بزرگسالان «ضعف‌های فنی» یا به قول سرمربی تیم ملی «اشتباهات بچگانه» را مرتکب می‌شوند نشان از ضعف‌های فاحش فنی در نحوه آموزش در تیم‌های پایه دارد. سوال اساسی این است که آیا کمیته فوتسال نظارت کافی و وافی بر عملکرد مربیان تیم‌های ملی پایه دارد؟ خروجی سال‌های اخیر فوتسال پایه ایران در چنین بازی‌های بزرگ و میادین جهانی باید بروز و ظهور داشته باشد که گویا محصولات ملی پایه خوب تنظیم نشده‌اند که صدای سرمربی تیم ملی بزرگسالان را در آورده است!

ناداوری؛ واقعیت یا فرافکنی؟

اعتراض شدید به داوری و ادعای نفع ۸۰ درصدی روسیه از داوری، اگرچه ممکن است بخشی از واقعیت باشد، اما بیشتر شبیه به فرافکنی ضعف‌های تیم است. تیم‌های بزرگ و حرفه‌ای و مربیان طراز اول همیشه مسئولیت نتایج‌شان را می‌پذیرند و اجازه نمی‌دهند عوامل بیرونی بر روحیه و عملکردشان تأثیر منفی بگذارد. تمرکز روی این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده عدم آمادگی روانی برای مواجهه با چالش‌ها باشد.

معضلی بزرگ‌تر از زمین بازی!

مشکلات زمان‌بندی تمرینات، تداخل با بازی‌های لیگ و حضور بازیکنان در برنامه‌های جانبی، نشان می‌دهد که فدراسیون و کادر فنی در برنامه‌ریزی و مدیریت زمان به شدت ناکارآمد عمل می‌کنند. این بی‌نظمی‌ها نه تنها عملکرد تیم را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه روحیه بازیکنان را نیز خدشه‌دار می‌کند و باید حیلی زود اصلاح شود.

شش توصیه به شمسایی

پس از نمایش تیم ملی و مرور عملکرد ملی‌پوشان در دو دیدار تدارکاتی با روس‌ها چند توصیه به کمیته فوتسال و بخصوص کادر فنی تیم ملی می‌شود ارائه کرد: