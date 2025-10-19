عکس: روستای اصفهک، الگوی جهانی
در زمانی در جهان که بسیاری از سنتهای معماری بومی به دلیل مواد صنعتی مدرن نادیده گرفته میشوند، روستای کویری اصفهک در ایران، نمونهای الهامبخش از توسعهای را ارائه میدهد که مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است. گروهی از مردان جوان اهل این روستا، تصمیم منحصر به فردی گرفتند تا روستای متروکه خشتی خود را بازسازی و احیا کنند. کار آنها به حدی با استاندارد بالا انجام شد که این روستا به عنوان یکی از بهترین روستاهای گردشگری در سال ۲۰۲۴ توسط سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد، مورد توجه بینالمللی قرار گرفت.
