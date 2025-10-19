En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تکذیب ادعای رسایی؛ بنزین گران نمی‌شود!

با وجود ادعای یک نماینده مجلس با تکیه بر مصوبه دولت مبنی بر این که قیمت بنزین افزایش می‌یابد،‌ اما یک عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد که دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد.
کد خبر: ۱۳۳۵۲۲۷
| |
463 بازدید

تکذیب ادعای رسایی؛ بنزین گران نمی‌شود!

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ با وجود ادعای رسایی نماینده مجلس مبنی بر این که بر اساس مصوبه دولت،‌ قیمت هر لیتر بنزین از ۱۵۰۰ تومان به ۵۵۰۰ تومان می‌رسد، اما پیگیری ها نشان داد که به گفته علی احمدنیا رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد: دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد.

گرچه قیمت ۱۵۰۰ تومانی هر لیتر بنزین اکنون از هزینه انتقال آن هم کمتر است، اما دولت به لحاظ شرایط اجتماعی و تورمهای پیاپی که قدرت خرید مردم را کاهش داده،‌ قصدی برای افزایش قیمت این حامل انرژی ندارد.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم اعلام کرد،‌ باید شورای اطلاع رسانی دولت در این زمینه پاسخگو باشد و ما تصمیم گیرنده نیستیم.

چندی قبل هم گازوئیل برای ژنراتورهای برق در بورس انرژی عرضه شد که هر لیتر گازوئیل 37 هزار تومان کسف قیمت شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بنزین رسایی گران علی احمدنیا رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی گازوئیل
عکس: سنگ نوشته مزار رئیس جمهور فقید
نامگذاری یک ساختمان در لرستان به اسم یحیی سنوار
جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
روزانه 16 میلیون لیتر گازوئیل مازاد بر مصرف، تولید می‌شود
جدیدترین قیمت مشروبات الکلی در ایران را ببینید
قیمت‌های جدید بنزین در راه است؟!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۵۴ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۱۷۱ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۷۹ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۷ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۵۶ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۴ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۵۴ نظر)
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005bLv
tabnak.ir/005bLv