به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ با وجود ادعای رسایی نماینده مجلس مبنی بر این که بر اساس مصوبه دولت،‌ قیمت هر لیتر بنزین از ۱۵۰۰ تومان به ۵۵۰۰ تومان می‌رسد، اما پیگیری ها نشان داد که به گفته علی احمدنیا رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد: دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد.

گرچه قیمت ۱۵۰۰ تومانی هر لیتر بنزین اکنون از هزینه انتقال آن هم کمتر است، اما دولت به لحاظ شرایط اجتماعی و تورمهای پیاپی که قدرت خرید مردم را کاهش داده،‌ قصدی برای افزایش قیمت این حامل انرژی ندارد.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم اعلام کرد،‌ باید شورای اطلاع رسانی دولت در این زمینه پاسخگو باشد و ما تصمیم گیرنده نیستیم.

چندی قبل هم گازوئیل برای ژنراتورهای برق در بورس انرژی عرضه شد که هر لیتر گازوئیل 37 هزار تومان کسف قیمت شد.