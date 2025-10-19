En
جاسوس موساد در قم اعدام شد

رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان قم از اجرای حکم اعدام جاسوس موساد در صبح شنبه ۲۶ مهر خبر داد و اظهار داشت: حکم اعدام این جاسوس با تشخیص حکم محارب و مفسد فی‌الارض پس از تأیید دیوان عالی کشور و رد درخواست عفو در زندان قم اجرا شد.
جاسوس موساد در قم اعدام شد

به گزارش تابناک به نقل از دیده بان ایران؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان قم از اجرای حکم اعدام جاسوس موساد در صبح شنبه ۲۶ مهر خبر داد و اظهار داشت: حکم اعدام این جاسوس با تشخیص حکم محارب و مفسد فی‌الارض پس از تأیید دیوان عالی کشور و رد درخواست عفو در زندان قم اجرا شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با بیان اینکه این جاسوس فعالیت و ارتباط خود را با سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی از مهر ۱۴۰۲ آغاز و در بهمن همان سال بازداشت شد گفت: پس از انجام تحقیقات اطلاعاتی و جمع‌آوری مستندات کامل از پرونده و اقرار و اعتراف فرد به همکاری و ارسال اطلاعات به سایت‌های رژیم صهیونیستی و طی تشریفات قانونی، این جاسوس به اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی با افسر اطلاعاتی موساد (رژیم صهیونیستی) و ارسال اطلاعات محرمانه برای موساد موضوع ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت و همکاری با دولت‌های متخاصم خارجی (وزارت خارجه آمریکا) به مجازات اعدام محکوم شد.

رئیس کل دادگستری استان قم در خصوص نحوه این جاسوسی بیان داشت: این فرد به دلایل شخصی و شغلی اقدام به ارتباط‌گیری با سرویس‌های رژیم صهیونیستی، برقراری جلسات با افسر موساد، همکاری اطلاعاتی و شروع ارسال اطلاعات محرمانه در فضای مجازی به رژیم کودک‌کش و جعلی صهیونیستی می‌کند که با اقدامات سریع و هوشمندانه دستگاه اطلاعاتی و قضایی کشور شناسایی و از خروج اطلاعات حساس جلوگیری می‌شود.

رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان قم در پایان سخنان خود، با تأکید بر اینکه همکاری و هوشیاری عمومی، ضامن امنیت و استمرار آرامش جامعه اسلامی است، هشدار داد: شهروندان محترم می‌بایست نهایت دقت و مراقبت را به عمل آورده و موارد مشکوک را بلافاصله از طریق کانال‌های ارتباطی مطمئن به مبادی ذی‌صلاح اطلاعاتی، امنیتی و قضایی گزارش دهند.

