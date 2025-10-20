در این سند، ساواک پیشنهاد می‌کند که شایعاتی درباره‌ بیماری‌های مختلف و کهولت سن امام خمینی منتشر شود تا در صورت درگذشت ایشان، جامعه دچار شوک نشود و شرایط عادی جلوه کند.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، مرکز اسناد انقلاب اسلامی چندی پیش سندی از ساواک منتشر کرد که مربوط به چندماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و روز اول شهریور ۱۳۵۷ است.

این‌سند نشان می‌دهد ساواک در صدد زمینه‌سازی برای عادی جلوه دادن درگذشت حضرت امام خمینی(ره) بوده است. در این سند، ساواک پیشنهاد می‌کند که شایعاتی درباره‌ بیماری‌های مختلف و کهولت سن امام خمینی منتشر شود تا در صورت درگذشت ایشان، جامعه دچار شوک نشود و شرایط عادی جلوه کند. این درحالی است که امام در آن موقع دچار هیچ‌گونه بیماری خاصی که بخواهد سلامتی ایشان را به‌طور جدی مورد تهدید قرار دهد نبود.

نکته‌ قابل‌تأمل دیگر در این سند، اشاره به مرگ مشکوک مصطفی خمینی، فرزند امام، است. به نظر می‌رسد ساواک این واقعه را به‌نوعی بدیلی برای مرگ پدرش در نظر گرفته و با توجه به ابهامات فراوان پیرامون این حادثه، نقش ساواک در این حادثه بسیار محتمل است.

در سند چنین ذکر شده عناصر فرصت طلب و افراطی نتوانند از مرگ امام خمینی مانند فرزندش بهره برداری کنند؛ اما گویا واقعیت، روایت ناگفته دیگری است. احتمالا منظور ساواک نسبت دادن درگذشت امام همانند فرزندش مصطفی به این سازمان است. این امر نوعی تلقی درون سازمانی را در این خصوص نشان می‌دهد و دور از ذهن نیست با توجه به شواهد مبنی بر دست داشتن ساواک در قتل فرزند امام، این سازمان مجددا در فکر پیاده‌سازی یک سناریوی مشابه برای امام باشد و به‌دلیل اهمیت بسیار بالای آن حتی بخواهد در گزارشات درون سازمانی هم اولا آن را منکر شود و درثانی فراهم آوردن مقدمات آن را نه به طور واضح بلکه به‌طور ضمنی ابلاغ کند.

از این تحلیل می‌توان چنین نتیجه گرفت که با اوج‌گیری تب انقلاب، ساواک حتی به حذف فیزیکی امام خمینی نیز اندیشیده و برای مدیریت افکار عمومی در این زمینه برنامه‌ریزی کرده بود. تقریبا مشابه چنین سندی در اسناد ساواک یافت نمی‌شود که به‌طور ضمنی گویای طرحی برای حذف امام خمینی برای سرکوب تحولات انقلابی باشد و از این رو توجه به این سند و فرآیند ناگفته‌ای که در پس آن به‌عنوان یک سند امنیتی وجود دارد قابل تأمل است.

تصویر این‌سند با نام پرویز ثابتی در ادامه می‌آید:

متن آن نیز به این‌ترتیب است:

تلگرافات وارده

شماره: ۶۲۸۹ / ۳۱۲

تاریخ: ۱ / ۶ / ۳۷ [۱۳۵۷]

به قرار اطلاع خمینى داراى بیماری‌هاى مزمن از قبیل کمر درد و ناراحتى قلبى است که به علت کهولت سن گهگاه شدت می‌یابد و او را بسترى می‌نمایند و با توجه به اینکه این بیماری‌ها هر آن ممکن است ویرا از پاى درآورد اصلح است بیماری‌هاى او به طور مداوم بین مردم ایران شایع شود تا چنانچه فوت نمود عناصر افراطى و فرصت‌طلب نتوانند از مرگ او مانند مرگ پسرش بهره‌بردارى تبلیغاتى نمایند.

ثابتى