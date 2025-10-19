En
حمایت وزیر مسلمان از هواداران مکابی تل‌آویو

وزیر مسلمان بریتانیا در اقدامی عجیب از تماشاگران نژادپرست اسرائیلی حمایت کرد.
کد خبر: ۱۳۳۵۲۱۸
حمایت وزیر مسلمان از هواداران مکابی تل‌آویو

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ محرومیت تماشاگران تیم مکابی تل‌آویو از حضور در انگلیس برای بازی با استون ویلا باعث شده تا کل دولت بریتانیا برای لغو این محرومیت اقدام کنند که اظهارات شابانا محمود، وزیر زن مسلمان بریتانیا به نفع اسرائیل همه را غافلگیر کرد.

تماشاگران مکابی خودشان را نماینده ارتش نسل‌کش رژیم صهیونیستی می‌دانند و با افتخار خشونت و نژادپرستی را در فوتبال اروپا ترویج می‌دهند.

پلیس انگلیس چند روز پیش اعلام کرد که بازی مکابی با استون ویلا در لیگ اروپا به دلایل امنیتی بدون حضور تماشاگران اسرائیلی برگزار خواهد شد.

سابقه خشونت و نژادپرستی در میان تماشاگران مکابی زبانزد خاص و عام است. برای نمونه سال گذشته در لیگ اروپا درگیری شدیدی میان صهیونیست‌ها با هواداران آژ‌اکس در شهر آمستردام رخ داد که نظم شهر را به هم ریخت.

حالا شابانا محمود، اولین وزیر زن مسلمان بریتانیا بدون درنظرگرفتن کارنامه خشونت‌آمیز تماشاگران اسرائیلی می‌گوید که «یهود‌ستیزی لکه ننگی بر جامعه ماست که همه ما را شرمسار می‌کند. هر هوادار فوتبال، صرف‌نظر از اینکه چه کسی است، باید بتواند تیم خود را در امنیت تماشا کند».

این اظهارات خانم وزیر در حالی است که کانال 4 انگلیس با حمایت از تصمیم پلیس «حضور تماشاگران نژادپرست اسرائیل در بیرمنگام را باعث ایجاد آشوب و هرج‌ومرج در شهر می‌داند».

tabnak.ir/005bLm
