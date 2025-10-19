En
حدادی: امشب درباره هاشمیان تصمیم می‌گیریم

پیمان حدادی، سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس تأکید کرد که امشب، یکشنبه در خصوص وضعیت وحید هاشمیان تصمیم‌گیری می‌شود.
حدادی: امشب درباره هاشمیان تصمیم می‌گیریم

 

سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس تأکید کرد که در خصوص شرایط سرمربی این تیم با حضور اعضای هیأت مدیره تصمیم‌گیری خواهد کرد.

به گزارش تابناک، پیمان حدادی، سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس در نخستین روز حضورش در باشگاه با سمت جدید در گفت‌وگویی کوتاه در خصوص وضعیت وحید هاشمیان و اینکه آیا باشگاه از ادامه حضور او حمایت خواهد کرد یا نه، گفت: امشب (یکشنبه) جلسه‌ای با هیأت مدیره تشکیل می‌دهیم و درباره وحید هاشمیان تصمیم‌گیری خواهد شد.

گفتنی است پس از شکست پرسپولیس مقابل خیبر خرم‌آباد در هفته هفتم لیگ برتر، رضا درویش از مدیرعاملی باشگاه استعفا داد و پیمان حدادی جانشین او شد.

tabnak.ir/005bLl