دانشجوی بازداشتی نداشتیم

رئیس دفتر ریاست و روابط‌ عمومی دانشگاه بوعلی‌سینا، خبر بازداشت تعدادی از دانشجویان این دانشگاه پس از تجمع اعتراضی پیرامون برخی اخبار، تصاویر و ادعاها در فضای مجازی درباره رفتار نامتعارف شماری از دانشجویان بین‌الملل دانشگاه بوعلی‌سینا را، تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۳۳۵۲۱۶
146 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حسن زختاره اظهار کرد: هیچ‌ کدام از دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینا بازداشت نشده‌اند و اخبار منتشر شده در این مورد را تکذیب می‌کنیم.

زختاره در رابطه با حوادث اخیر این دانشگاه، تصریح کرد: از دانشجویان خواسته‌ایم در صورت وجود هر گونه شکایت یا مشکل، موضوع را از مسیر رسمی به دانشگاه اعلام کنند، اما تاکنون هیچ شکایتی علیه دانشجویان خارجی به دست ما نرسیده است.

وی خاطرنشان کرد: تیم ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه اعزام شد و موضوع را مورد بررسی قرار داد و نتایج نهایی بررسی‌ها باید توسط آن‌ها اعلام شود.

در پی انتشار برخی ادعاها در فضای مجازی درباره رفتار غیراخلاقی برخی دانشجویان خارجی دانشگاه بوعلی‌ سینای همدان، تعدادی از دانشجویان و شهروندان همدانی روز دوشنبه ۱۴ مهر، مقابل در اصلی این دانشگاه تجمع کرده بودند.

دانشگاه بوعلی سینا دانشجو بازداشت اعتراض حسن زختاره دانشجویان خارجی
