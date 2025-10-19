En
بازداشت ۲۸ عضو یک شرکت هرمی در پرند

فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم از شناسایی یک شرکت هرمی با ۲۸ عضو و انهدام آن در شهرستان پرند خبر داد.
299 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سرهنگ تیمور کلانتری در توضیح بیشتر گفت: در پی به دست آمدن اخبار و اطلاعاتی مبنی بر فعالیت یک شرکت هرمی در شهر پرند، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان رباط کریم قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۸ پرند با انجام اقدامات فنی، موفق به شناسائی باند ۲۸ نفره شرکت هرمی در شهر پرند شده و با انجام عملیاتی هوشمندانه مجرمان را در مخفیگاهشان در فاز ششم پرند دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم تصریح کرد: مأموران انتظامی در بازرسی از محل، ۳۰ جلد کتاب و جزوات آموزشی در خصوص عضوگیری اعضای شرکت‌های هرمی کشف کردند.

