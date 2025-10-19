انجام عمل تغییر رنگ چشم ممنوع است

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، عمل تغییر رنگ چشم که بهعنوان یکی از جدیدترین و جنجالیترین روشهای زیبایی در ماههای اخیر در فضای مجازی تبلیغ میشود، علیرغم هزینههای چندصدمیلیونی آن، توجه بسیاری از جوانان و علاقهمندان به تغییر ظاهر را به خود جلب کرده است.
این عمل که با نام "تاتوی قرنیه" یا "کراتوپیگمنتاسیون" نیز شناخته میشود، در واقع نوعی جراحی زیبایی ـ درمانی برای تغییر رنگ عنبیه چشم است که بهدلیل جذابیت ظاهری و امکان داشتن رنگ چشم متفاوت از رنگ طبیعی، محبوبیت زیادی پیدا کرده است.
این روزها فضای مجازی و شبکههای اجتماعی به بستری برای تبلیغات گسترده این عمل تبدیل شدهاند و بسیاری از صفحات و کانالها با انتشار تصاویر قبل و بعد عمل و ارائه تخفیفهای ویژه، مخاطبان بهویژه جوانان را به انجام این جراحی ترغیب میکنند؛ جوانانی که بهدنبال جذابیت و تغییر در ظاهر خود هستند و شاید چندان از عوارض و خطرات آن آگاه نیستند.