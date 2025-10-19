انجام عمل تغییر رنگ چشم ممنوع است

فوق‌تخصص پیوند قرنیه بیمارستان بقیةالله (عج) با بیان این‌که انجام عمل تغییر رنگ چشم به‌دلیل عوارض آن از سوی وزارت بهداشت ممنوع شده است، درباره عوارض و خطرات این عمل توضیح داد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، عمل تغییر رنگ چشم که به‌عنوان یکی از جدیدترین و جنجالی‌ترین روش‌های زیبایی در ماه‌های اخیر در فضای مجازی تبلیغ می‌شود، علی‌رغم هزینه‌های چندصدمیلیونی آن، توجه بسیاری از جوانان و علاقه‌مندان به تغییر ظاهر را به خود جلب کرده است.

این عمل که با نام "تاتوی قرنیه" یا "کراتوپیگمنتاسیون" نیز شناخته می‌شود، در واقع نوعی جراحی زیبایی ـ درمانی برای تغییر رنگ عنبیه چشم است که به‌دلیل جذابیت ظاهری و امکان داشتن رنگ چشم متفاوت از رنگ طبیعی، محبوبیت زیادی پیدا کرده است.

این روز‌ها فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به بستری برای تبلیغات گسترده این عمل تبدیل شده‌اند و بسیاری از صفحات و کانال‌ها با انتشار تصاویر قبل و بعد عمل و ارائه تخفیف‌های ویژه، مخاطبان به‌ویژه جوانان را به انجام این جراحی ترغیب می‌کنند؛ جوانانی که به‌دنبال جذابیت و تغییر در ظاهر خود هستند و شاید چندان از عوارض و خطرات آن آگاه نیستند.