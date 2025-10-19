En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

انجام عمل تغییر رنگ چشم ممنوع است

فوق‌تخصص پیوند قرنیه بیمارستان بقیةالله (عج) با بیان این‌که انجام عمل تغییر رنگ چشم به‌دلیل عوارض آن از سوی وزارت بهداشت ممنوع شده است، درباره عوارض و خطرات این عمل توضیح داد.
کد خبر: ۱۳۳۵۲۱۲
| |
346 بازدید
|
۱
انجام عمل تغییر رنگ چشم ممنوع است

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، عمل تغییر رنگ چشم که به‌عنوان یکی از جدیدترین و جنجالی‌ترین روش‌های زیبایی در ماه‌های اخیر در فضای مجازی تبلیغ می‌شود، علی‌رغم هزینه‌های چندصدمیلیونی آن، توجه بسیاری از جوانان و علاقه‌مندان به تغییر ظاهر را به خود جلب کرده است.

این عمل که با نام "تاتوی قرنیه" یا "کراتوپیگمنتاسیون" نیز شناخته می‌شود، در واقع نوعی جراحی زیبایی ـ درمانی برای تغییر رنگ عنبیه چشم است که به‌دلیل جذابیت ظاهری و امکان داشتن رنگ چشم متفاوت از رنگ طبیعی، محبوبیت زیادی پیدا کرده است.

این روز‌ها فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به بستری برای تبلیغات گسترده این عمل تبدیل شده‌اند و بسیاری از صفحات و کانال‌ها با انتشار تصاویر قبل و بعد عمل و ارائه تخفیف‌های ویژه، مخاطبان به‌ویژه جوانان را به انجام این جراحی ترغیب می‌کنند؛ جوانانی که به‌دنبال جذابیت و تغییر در ظاهر خود هستند و شاید چندان از عوارض و خطرات آن آگاه نیستند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پیوند قرنیه عمل رنگ چشم تاتوی قرنیه جراحی زیبایی
عکس: سنگ نوشته مزار رئیس جمهور فقید
نامگذاری یک ساختمان در لرستان به اسم یحیی سنوار
جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چرا برخی خود را زشت‌تر از دیگران می‌بینند؟!
چرا چشم‌های آبی واقعا آبی نیستند؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
0
2
پاسخ
چشم آبی چنده قیمتش ؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۵۴ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۱۷۴ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۷۹ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۶۹ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۷ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۵۶ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۴ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۵۴ نظر)
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005bLg
tabnak.ir/005bLg