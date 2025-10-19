پیام شیخ نعیم قاسم برای رهبر انصارالله

دبیر کل حزب‌الله در پیام تسلیت و تبریک خود برای رهبر جنبش انصارالله یمن در پی شهادت سرلشکر محمد الغماری، تاکید کرد که خون پاک این فرمانده شجاع مقاومت به ثمر خواهد نشست و راه او در دفاع از آرمان‌های امت اسلامی و در راس آن آرمان فلسطین ادامه دارد.

به گزارش تابناک، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله در تلگرافی برای سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن، شهادت سرلشکر شهید محمد عبدالکریم الغماری، رئیس سابق ستاد کل ارتش یمن را تبریک و تسلیت گفت.

متن پیام تبریک و تسلیت دبیرکل حزب الله برای رهبر جنبش انصارالله یمن به شکل زیر است:

«به برادر عزیز و رهبر شجاعمان سید عبدالملک بدرالدین الحوثی

سلام و رحمت و برکات خداوند بر شما

با نهایت تاسف و تاثر، خبر شهادت فرمانده مجاهد، سرلشکر محمد عبدالکریم الغماری رئیس (سابق) ستاد کل ارتش یمن را که در راه قدس به همراه جمعی از هم‌رزمانش در نتیجه حمله بزدلانه دشمن جنایتکار صهیونیستی به شهادت رسید، دریافت کردیم.

به شما، به رهبری مجاهد یمن، به نیروهای مسلح شجاع یمن، به ملت شریف یمن، به خانواده، بستگان و همرزمان این شهید بزرگ، صمیمانه‌ترین تسلیت‌ها و تبریک‌های خود را تقدیم می‌داریم و از خداوند متعال برای ایشان طلب رحمت می‌کنیم و خواستار رفیع‌ترین درجات برایش هستیم.

این فرمانده بزرگ جهادی، شهید الغماری بعد از یک دوره جهاد پر از فداکاری، با شهادت خود پرافتخارترین مدال را دریافت کرد. او شجاعانه نیروهای مسلح یمن را فرماندهی و از غزه و مردم آن در برابر جنایات صهیونیستی- آمریکایی حمایت کرد، اعتبار نیروهای آمریکایی را در دریای سرخ در هم کوبید و با ضربات ویرانگر خود خواب صهیونیست‌ها را آشفته کرد.

شهادت رهبران پاک همواره مایه افتخار و سربلندی امت اسلامی است و خون مقدس آنها از یمن تا لبنان، عراق و ایران با خون فلسطینیان به خاطر مقدس‌ترین آرمان و در برابر وحشی‌ترین ستمگران روی زمین، در هم آمیخته است.

انتصاب سرلشکر یوسف حسن المدانی، به عنوان رئیس ستاد کل را به شما تبریک می‌گوییم و برای ایشان در این مسیر جهادی و در راه شهید الغماری آرزوی موفقیت و هدایت داریم. ما اطمینان داریم که این خون پاک ان‌ شاء الله در پیروزی و افتخاری مبارک برای امت اسلامی به ثمر خواهد نشست و این مسیر با عزم رهبران شجاع و مردم وفادار (یمن) که پرچم دفاع از کل امت اسلامی و آرمان‌های آن را به دوش می‌کشند، ادامه خواهد یافت».

روز پنجشنبه نیروهای مسلح یمن با صدور بیانیه‌ای از شهادت سرلشکر «محمد عبدالکریم الغماری» رئیس ستاد ارتش این کشور خبر داد و تأکید کرد که رژیم صهیونیستی به سزای اعمال جنایتکارانه‌اش خواهد رسید.

به دنبال شهادت سرلشکر محمد عبدالکریم الغماری ، سرلشکر یوسف المدانی، ملقب به «ابو حسین» فرمانده میدانی انصارالله و بازوی راست عبدالملک الحوثی، ریاست ستاد کل نیروهای مسلح یمن را بر عهده گرفته است.

سرتیپ تمام یوسف حسن اسماعیل المدانی، ملقب به «ابو حسین»، یکی از رهبران اصلی نظامی و ایدئولوژیک جنبش انصارالله و نیروهای مسلح یمن است. او از آغاز سال 2000 تاکنون در شمار کسانی بوده که در بسیاری از نبردها، عملیات‌ها و جنگ‌ها شرکت و فرماندهی کرده است. جبهات صعدة، کوه‌های مران، صنعا، الحدیده و مأرب او را از نزدیک می‌شناسند. جدیدترین و شاید مهم‌ترین حضورش، جبهه حمایت یمن از مقاومت فلسطین در جنگ «طوفان الاقصى» بوده است.

پس از اعلام این انتصاب، سرتیپ تمام یوسف المدانی در نخستین بیانیه خود تأکید کرد که «شهادت الغماری، یمن را در مواجهه با دشمنان و در حمایت از مستضعفان قوی‌تر و استوارتر می‌کند».