سه امتیاز به حساب استقلال با حکم انضباطی واریز شد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رأی خود را در مورد دیدار معوقه لیگ برتر فوتسال بانوان اعلام کرد.
به گزارش تابناک؛ کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بررسی‌های لازم، حکم نهایی خود در رابطه با مسابقه هفته دوم لیگ برتر فوتسال زنان میان تیم‌های مس رفسنجان و استقلال تهران که برگزار نشده بود را صادر کرد.

بر اساس رأی کمیته انضباطی، با توجه به عدم آمادگی تیم مس رفسنجان برای حضور در این مسابقه، نتیجه این دیدار ۳ بر صفر به سود استقلال تهران اعلام گردید.

علاوه بر این، کمیته انضباطی به دلیل قصور باشگاه مس رفسنجان در فراهم کردن شرایط برگزاری مسابقه، این تیم را به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم نمود. این حکم به منزله پایان رسیدگی به پرونده این بازی در کمیته مذکور است.

گفتنی است در چهار هفته‌ای که از فصل جدید مسابقات سپری شده، استقلال به عنوان تیم تازه وارد توانسته صدرنشین جدول باشد و حالا با واریز سه امتیاز دیگر، جایگاهش نیز مستحکم‌تر شد.

استقلال کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای فوتسال بانوان مس رفسنجان جریمه نقدی
