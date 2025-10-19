موزه «لوور» به علت سرقت تعطیل شد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، این رسانه به نقل از گفتههای رشیده داتی (Rachida Dati) وزیر فرهنگ فرانسه در فضای مجازی نوشت: جراحتی گزارش نشده و در کنار کارکنان موزه و پلیس هستم. تحقیقات در جریان است.
در ادامه این گزارش به نقل از مطلب منتشر شده در حساب کاربری این موزه پربازدید در شبکه اجتماعی اکس، آمده است که این ساختمان «امروز و بنا به دلایل استثنایی بسته خواهد ماند.»
این رسانه انگلیسی نوشت که هنوز معلوم نیست که در صورت تایید سرقت، چه چیزی از این موزه به یغما رفته است.
بیبیسی در گزارش خود یادآوری کرده است که واقعه مذکور صبح امروز و هنگام گشایش موزه رخ داده، اما از کم و کیف این رخداد هنوز خبری منتشر نشده است.
بی بی سی به نقل از رسانههای فرانسوی گزارش داد که سه مرد نقابدار کمی پس از باز شدن موزه لوور وارد آن شده و اقدام به سرقت کردند.
گفته میشود آنها از یک آسانسور باری برای دسترسی به گالری آپولو که در ضلع رودخانه سن موزه قرار دارد، استفاده کردهاند.
در این تالار مجلل، جواهرات سلطنتی فرانسه نگهداری میشود و گفته شده که سارقان برای ورود، از اره برقی کوچک استفاده کرده و سپس با ۹ قطعه جواهر سوار بر اسکوتر فرار کردهاند.
ارزش این جواهرات در حال ارزیابی است.