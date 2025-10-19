منابع فلسطینی، ظهر امروز (یکشنبه)، از حمله هوایی جنگندههای اسرائیلی به منطقه رفح در جنوب غزه خبر دادند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ کانال 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که یک خودروی مهندسی ارتش این رژیم در جنوب غزه منفجر شده است.
بر اساس گزارشها، دستکم 4 نظامی اسرائیلی در این انفجار مجروح شدهاند که اطلاعات بیشتری درباره وضعیت آنها در دست نیست.
بااینحال، برخی منابع غیررسمی خبر دادهاند که دو تن از مجروحان در پی این انفجار، کشته شدهاند.
منابع فلسطینی میگویند این درگیری پس از آن آغاز شد که ارتش اسرائیل سعی کرد از مزدوران محلی خود در غزه حمایت کند و به سمت نیروهای فلسطینی آتش گشود.