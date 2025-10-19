En
نقض آتش‌بس؛ اسرائیل به جنوب غزه حمله کرد

ارتش رژیم صهیونیستی با نقض آتش‌بس در نوار غزه اهدافی را در جنوب این منطقه مورد تهاجم قرار داد.
کد خبر: ۱۳۳۵۱۹۲
4 بازدید
نقض آتش‌بس؛ اسرائیل به جنوب غزه حمله کرد

منابع فلسطینی، ظهر امروز (یکشنبه)، از حمله هوایی جنگنده‌های اسرائیلی به منطقه رفح در جنوب غزه خبر دادند. 

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ کانال 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که یک خودروی مهندسی ارتش این رژیم در جنوب غزه منفجر شده است.

بر اساس گزارش‌ها، دست‌کم 4 نظامی اسرائیلی در این انفجار مجروح شده‌اند که اطلاعات بیشتری درباره وضعیت آن‌ها در دست نیست.

بااین‌حال، برخی منابع غیررسمی خبر داده‌اند که دو تن از مجروحان در پی این انفجار، کشته شده‌اند.

منابع فلسطینی می‌گویند این درگیری پس از آن آغاز شد که ارتش اسرائیل سعی کرد از مزدوران محلی خود در غزه حمایت کند و به سمت نیروهای فلسطینی آتش گشود.
 

جنگ اسرائیل و فلسطین غزه حمله اسرائیل بمباران آتش بس شکست آتش بس حمله هوایی
عکس: سنگ نوشته مزار رئیس جمهور فقید
نامگذاری یک ساختمان در لرستان به اسم یحیی سنوار
جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
