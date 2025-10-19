ریزش طلا با عقبگرد دلار

بازار طلای تهران در ساعات آغازین فعالیت خود در روز یکشنبه - ۲۷ مهر - برای دومین روز متوالی ریزشی بود و قیمت هر اونس طلا با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی ۴ هزار و ۲۵۲ دلار اعلام شد.

قیمت طلا روز شنبه در بازار تهران ریزشی بود که بخشی از این کاهش به فروکش کردن هیجانات ناشی از خرید طلا در بازار‌های جهانی و بخشی نیز به عقبگرد قیمت دلار در بازار غیررسمی ارتباط داشت به طوری که هر دلار آمریکا دیروز تا کانال ۱۰۶ هزار تومان نیز عقبگرد داشت.

به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ همزمان با بازگشایی بازار طلا در روز یکشنبه، اتحادیه طلا و جواهر تهران قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار را ۱۰ میلیون و ۹۴۲ هزار و ۴۰۰ تومان و هر گرم طلای ۲۴ عیار را ۱۴ میلیون و ۵۸۸ هزار تومان اعلام کرد.

در بخش مسکوکات طلا نیز هر قطعه سکه تمام طرح جدید ۱۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم ۱۰۷ میلیون تومان اعلام شده و نیم سکه نیز ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

بر اساس اعلام اتحادیه، هر ربع سکه ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.