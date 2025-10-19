دیدار سفیر ژاپن با وزیر ورزش و جوانان

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، «تسوکادا تاماکی»، سفیر ژاپن در ایران، صبح امروز (یکشنبه ١٧ مهر ماه) با دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان دیدار و گفتگو کرد. هدف از این ملاقات، توسعه همکاری‌های ورزش ایران و ژاپن برای بازی‌های آسیایی ٢٠٢۶ ناگویا بود.جودو

بر این اساس «تسوکادا تاماکی»، سفیر ژاپن در ایران طی دیداری که با دکتر دنیامالی داشت، پیشنهاد تدوین و امضای تفاهم‌نامه همکاری ورزشی بین دو کشور را در آستانه بازی‌های آسیایی مطرح کرد.

تاماکی که آگاهی خوبی در خصوص اخبار روز ورزش ایران داشت صحبت‌هایش را با اشاره به موفقیت رویینگ ایران در مسابقات ویتنام، آغاز کرد. او در ادامه گفت: امروز به نمایندگی از دولت ژاپن به اینجا حضور دارم تا در خصوص بازی‌های آسیایی ٢٠٢۶ که سال آینده میزبان آن هستیم با هم همفکری و تعامل داشته باشیم. برای ژاپن کشوری مثل ایران حائز اهمیت است و می‌خواهیم شما با کاروانی قدرتمند و بزرگ در این دوره از بازی‌ها حاضر شوید. جودو و کاراته رشته‌هایی ژاپنی‌ هستند اما ایرانی‌ها در این دو رشته صاحب سبک هستند و عناوین درخشانی در آن دارند. بنابراین درصددیم تا به بهانه این بازی‌ها، تفاهم نامه همکاری مشترکی را با ایران در حوزه ورزش داشته باشیم.

این نشست با صحبت‌های وزیر ورزش و جوانان ادامه پیدا کرد. دکتر دنیامالی با استقبال از پیشنهاد تدوین و امضای سند همکاری میان دو کشور افزود: یکی از سیاست‌های دیپلماسی ایران بر این مبنا است که با ژاپن، روابط عمیق‌تری نسبت به گذشته داشته باشیم. به هر حال یک بخش از توسعه این روابط به موضوعات فرهنگی و ورزشی بر می گردد. ایران و ژاپن، ۵ سال پیش با یکدیگر یک تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده بودند که به صورت وبیناری بود بنابراین وزارت ورزش و جوانان این آمادگی را دارد که به بهانه بازی‌های آسیایی ٢٠٢۶، این سند همکاری را به امضا برساند و سبب شود تا در سطح کلان روابط دو کشور بیش از پیش توسعه پیدا کند.

دکتر دنیامالی در واکنش به سابقه ورزش‌های جودو و کاراته در ایران توضیح داد: جودو و کاراته دو رشته‌ای هستند که ما برنامه ریزی هدفمندی برای آن داریم چرا که می‌خواهیم در بازی های آسیایی ٢٠٢۶ صاحب مدال شویم و رقابت جذابی را با ژاپن به نمایش بگذاریم. با توجه به این موضوع یکی از مربیان خارجی صاحب نام دنیا را برای تیم ملی جودو استخدام کردیم و در مورد کاراته هم تغییرات مدیریتی را در فدراسیون اعمال شد تا به نتایج خوبی برسیم.

موضوع دیگری که وزیر ورزش و جوانان در گفتگو با «تسوکادا تاماکی» به آن اشاره کرد، بحث حضور کاروان ورزش ناشنوایان ایران در بازی‌های المپیک ٢٠٢۵ توکیو بود. سفیر ژاپن با ابراز آمادگی برای تسهیل صدور روادید ورزشکاران ایرانی برای حضور در این بازی‌ها گفت: من متوجه اهمیت این بازی‌ها برای ایران هستم. به همین خاطر با جدیت تمام، بحث صدور ویزای ورزشکاران را پیگیری می‌کنم.

او همچنین خاطر نشان کرد: دولت ژاپن در حال تغییر است و به زودی رییس آن مشخص خواهد شد اما روابط با ایران همچنان توسعه پیدا خواهد کرد. در فوریه سال آتی و همزمان با جشن روز امپراتوری ژاپن، اعلام خواهیم کرد که ورزش یکی از محورهای اصلی توسعه روابط ایران و ژاپن خواهد بود و خوشحال خواهیم شد که جنابعالی به عنوان مسئول ورزش ایران در این مراسم شرکت کنید.

دکتر دنیامالی نیز در پایان ملاقات با سفیر ژاپن خطاب به وی تصریح کرد: از نگاه ارزشمندی که به حوزه ورزش دارید، قدردانی می کنیم و خوشحالیم که برای مراسم جشن امپراتوری، موضوع ورزشی را به عنوان محور توسعه دو کشور برگزیدید. مطمئنا با تجربه بالایی که در حوزه دیپلماسی دارید، تعاملات ایران و ژاپن بهتر خواهد شد.