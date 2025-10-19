En
پایان قاتل سریالی اندیکا

فرمانده انتظامی شهرستان اندیکا از کشته شدن قاتل فراری که اقدام به قتل چهار شهروند اندیکایی کرده بود، خبر داد.
پایان قاتل سریالی اندیکا

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ میثم امامی، قاتل فراری که پس از دریافت مرخصی از زندان، پا‌بند الکترونیکی خود را باز کرده و اقدام به قتل دو برادر و دو نفر دیگر کرده بود، در عملیاتی گسترده توسط پلیس شناسایی و کشته شد.

سرهنگ دوم ستاد سید بهمن سلیمانی‌پیانی، فرمانده انتظامی اندیکا، اعلام کرد: «با اقدامات فنی و تخصصی و رصد اطلاعاتی و با هماهنگی مقام قضایی، محل اختفاء قاتل در یکی از شهرستان‌های همجوار شناسایی شد. با توجه به دستگیری افرادی که در مخفی کردن وی همکاری داشتند، عرصه بر قاتل تنگ شد و بلافاصله زمین‌گیر گردید.»

وی افزود: «جسد قاتل برای انجام معاینات تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد و از محل اختفای وی یک قبضه سلاح جنگی کلاشینکف، مقادیری فشنگ و خشاب کشف و ضبط شد.»

قاتل پیش‌تر با استفاده از سلاح گرم اقدام به قتل دو برادر جلوی منزلشان و سپس پسر عموی خود کرده و پس از آن نیز دوستش را در خانه‌اش به قتل رسانده بود.

پلیس شهرستان اندیکا اعلام کرده است که اقدامات اطلاعاتی و قضایی برای دستگیری دیگر افرادی که در این پرونده دست داشته‌اند ادامه دارد.

مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
1
3
پاسخ
قاتل بوده و آزاد؟؟؟
ایمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
0
3
پاسخ
شما فکر کن چقد از این جانی ها روزانه تو کوچه و خیابون کنارمون هستن و ما بی خبریم
