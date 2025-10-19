پایان قاتل سریالی اندیکا

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ میثم امامی، قاتل فراری که پس از دریافت مرخصی از زندان، پا‌بند الکترونیکی خود را باز کرده و اقدام به قتل دو برادر و دو نفر دیگر کرده بود، در عملیاتی گسترده توسط پلیس شناسایی و کشته شد.

سرهنگ دوم ستاد سید بهمن سلیمانی‌پیانی، فرمانده انتظامی اندیکا، اعلام کرد: «با اقدامات فنی و تخصصی و رصد اطلاعاتی و با هماهنگی مقام قضایی، محل اختفاء قاتل در یکی از شهرستان‌های همجوار شناسایی شد. با توجه به دستگیری افرادی که در مخفی کردن وی همکاری داشتند، عرصه بر قاتل تنگ شد و بلافاصله زمین‌گیر گردید.»

وی افزود: «جسد قاتل برای انجام معاینات تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد و از محل اختفای وی یک قبضه سلاح جنگی کلاشینکف، مقادیری فشنگ و خشاب کشف و ضبط شد.»

قاتل پیش‌تر با استفاده از سلاح گرم اقدام به قتل دو برادر جلوی منزلشان و سپس پسر عموی خود کرده و پس از آن نیز دوستش را در خانه‌اش به قتل رسانده بود.

پلیس شهرستان اندیکا اعلام کرده است که اقدامات اطلاعاتی و قضایی برای دستگیری دیگر افرادی که در این پرونده دست داشته‌اند ادامه دارد.