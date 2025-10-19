وعده عرضه گوشت دولتی با نرخ ۳۸۵ هزار تومان!

منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور با اشاره به وضعیت واردات گوشت در کشور اظهار داشت: واردات گوشت تنها محدود به کشور بلژیک نیست و در حال حاضر بیشترین میزان واردات در بخش گوشت منجمد از کشور برزیل انجام میشود. به گفته وی، ایران از جمله بازارهای سنتی برای گوشت برزیلی به شمار میرود و سالهاست که بخش عمده نیاز کشور به گوشت منجمد، بهویژه در حوزه گوساله، از طریق برزیل تأمین میشود.
به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ وی افزود: در گذشته ذخایر استراتژیک کشور نیز عمدتاً از گوشتهای برزیلی تشکیل میشد، اما در دولت مرحوم رئیسی تصمیم گرفته شد واردات از مبادی جدیدی همچون پاکستان و هند نیز صورت گیرد تا تنوع در بازار داخلی ایجاد شود. به گفته پوریان، گوشتهای هندی که در سالهای گذشته بهصورت صنعتی وارد میشد، از سال ۱۴۰۳ تاکنون مجدداً بهصورت خانواری وارد کشور میشود.
رئیس شورای تأمین دام کشور ادامه داد: در سال جاری واردات گوشت برزیلی با کاهش محسوسی مواجه بوده است. علت اصلی این کاهش، انجامنشدن سفارشها در زمان مناسب و همچنین عدم تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات این نوع گوشت بوده است. وی گفت: همین عوامل سبب شد تا شاهد افزایش قیمت گوشت برزیلی در بازار داخلی باشیم و در نتیجه نرخ این نوع گوشت از حدود ۴۵۰ هزار تومان به بیش از ۶۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم برسد.
پوریان تصریح کرد: حدود ۷۰ درصد از گوشتهای منجمد وارداتی کشور در سالهای گذشته از نوع برزیلی بوده است. این سهم بالا نشان میدهد که گوشت برزیلی نقش مهمی در سبد وارداتی کشور داشته است. وی با اشاره به قیمتهای جهانی گوشت افزود: در شهریورماه امسال میانگین جهانی هر کیلوگرم گوشت منجمد کمتر از قیمت داخلی آن بود و در بازار ایران این نوع گوشت بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان معامله میشود.
وی با بیان اینکه بخشی از افزایش قیمت داخلی مربوط به گوشت گوسفندی بوده است، اظهار کرد: امسال میزان واردات گوشت منجمد به حدود ۳۰ هزار تن رسید و در بخش گوشت گرم نیز واردات قابل توجهی انجام نشد. به گفته وی، طبق اعلام مسئولان پشتیبانی امور دام، قرار است گوشتهای منجمد گوساله با قیمت حدود ۳۸۵ هزار تومان در بازار عرضه شوند تا از افزایش قیمت جلوگیری شود.
پوریان با اشاره به دلایل افزایش قیمت در بازار دام داخلی گفت: در ماههای اخیر قیمت نهادههای دامی در بازار آزاد افزایش یافت و همین موضوع باعث رشد هزینه تولید گوساله و در نهایت افزایش قیمت گوشت شد. وی اظهار داشت: دولت با ورود به بازار و تنظیم بخشی از عرضه، مانع از جهش بیشتر قیمتها شد اما همچنان در بخش گوساله رشد نرخها محسوستر از سایر انواع گوشت است.
رئیس شورای تأمین دام کشور اضافه کرد: قیمت فعلی دام سبک در بازار حدود ۳۲۰ هزار تومان و قیمت گوشت گوساله نیز در همین محدوده است، در حالی که گوشت گوسفندی تازه در بازار بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار تومان معامله میشود. وی خاطرنشان کرد: این افزایش قیمتها موقتی است و با ادامه تأمین مناسب واردات، بازار به تدریج به ثبات و متعادلسازی نرخها نزدیک میشود.
وی با اشاره به اینکه اختلاف حدود ۳۰ درصدی میان قیمت جهانی و قیمت داخلی گوشت وجود دارد، بیان کرد: بخشی از این اختلاف به هزینههای انتقال، جابهجایی پول و مسائل ارزی مرتبط است. پوریان تأکید کرد: گوشتهای وارداتی با ارزهای مبادلهای تأمین میشوند و نسبت به گذشته که از ارز ترجیحی استفاده میشد، ساختار قیمتگذاری متفاوتی دارند، با این حال همچنان از نظر رقابتی برای بازار داخلی مناسب هستند.
وی ادامه داد: تولید داخل کشور در صورت حمایت مؤثر دولت میتواند بخش بزرگی از نیاز بازار را تأمین کند، اما افزایش قیمت نهادهها و مشکلات تأمین آن در سالهای اخیر، تولیدکنندگان را با چالشهایی مواجه کرده است. به گفته وی، خشکسالیهای پیاپی سبب از بین رفتن مراتع و افزایش وابستگی کشور به نهادههای وارداتی شده و همین موضوع هزینه تولید را بالا برده است.
پوریان تصریح کرد: اگر وزارت جهاد کشاورزی بتواند در حوزه تأمین نهادهها و اصلاح نژاد دامها حمایتهای لازم را اعمال کند، کشور در مدت کوتاهی قادر خواهد بود در تولید گوشت قرمز به خودکفایی برسد. وی گفت: افزایش بهرهوری در دامهای سبک و سنگین از جمله اهداف اصلی وزارت جهاد است و اجرای طرحهای اصلاح نژاد و دوقلوزایی میتواند نقش مؤثری در رشد تولید داخلی داشته باشد.
رئیس شورای تأمین دام کشور در پایان با تأکید بر لزوم تداوم حمایتها اظهار داشت: برخی از گوشتهای وارداتی با قیمتهای بالا عرضه میشوند و این موضوع نهتنها کمکی به حل مشکلات بازار نمیکند بلکه باعث نارضایتی مصرفکنندگان میشود. وی خاطرنشان کرد: باید با برنامهریزی منسجم و حمایت از تولید داخلی، بازار گوشت را به سمت ثبات، تعادل و خودکفایی واقعی هدایت کرد.