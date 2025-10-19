En
حکم گلر فولاد صادر شد

حامد لک گلر فولاد به دلیل ایجاد مداخله و منجر شدن به تشنج در زمین مسابقه توسط کمیته انضباطی جریمه شد.
به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ حامد لک گلر فولاد به دلیل ایجاد مداخله و منجر شدن به تشنج در زمین مسابقه توسط کمیته انضباطی جریمه شد. رای دعوی باشگاه تراکتور بطرفیت حامد لک به شرح زیر است:

در خصوص شکایت باشگاه تراکتور تبریز از آقای حامد لک بازیکن تیم فولاد مبنی بر مداخله منجر به تشنج در زمین مسابقه بین سرمربی و کاپیتان تیم تراکتور و ارسال فیلم پخش شده در فضای مجازی با عنایت بر مجموع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به بازبینی فیلم و مستندات موجود در پرونده تخلف پرونده رفتار غیرورزشی بازیکن مذکور محرز و مسلم تشخیص و مستند به ماده ۶۴ مقررات انضباطی آقای حامد لک به مبلغ ۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت ۷ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته استیناف می‌باشد.

