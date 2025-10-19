«حازم قاسم»، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) خاطرنشان کرد: ما هیچ تمایلی به مشارکت در هیچگونه ترتیب اداری مربوط به حکمرانی یا اداره نوار غزه در روز پس از توقف تجاوزات نداریم و با تشکیل کمیتهای برای حمایت اجتماعی جهت تحویل گرفتن امور اداره غزه موافقت کردهایم.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر اساس گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، حازم قاسم در ادامه افزود دستگاههای دولتی در غزه به انجام وظایف خود ادامه خواهند داد، زیرا «خلأ، بسیار خطرناک است» و این وضعیت تا زمانی که کمیته مدیریتی مورد توافق تمام گروههای فلسطینی تشکیل شود، ادامه خواهد داشت.
سخنگوی جنبش حماس همچنین اظهار داشت مذاکراتی با میانجیها برای تکمیل کردن مقدمات ورود به مرحله دوم مذاکرات در جریان است.
وی در خاتمه گفت مرحله دوم پیچیده و مستلزم اجماع ملی است و حماس اقداماتی را برای شکلدهی به موضع ملی در قبال این مسائل مهم اتخاذ کرده است.
پیش از این نیز حازم قاسم اعلام کرده بود که این جنبش همچنان به اجرای توافق آتشبس در نوار غزه پایبند است و در چارچوب این توافق، پیکر یکی دیگر از زندانیان صهیونیست را تحویل داده است.
او افزود که جنبش حماس به تلاشهای خود برای تکمیل روند کامل تبادل اسرا ادامه خواهد داد.
حازم قاسم همچنین تأکید کرد که تمامی طرفها باید رژیم اشغالگر را برای پایبندی به مفاد توافق آتشبس و توقف نقضهای مداوم آن، از جمله کشتار روزانه غیرنظامیان و جلوگیری از ورود کافی کمکهای انسانی به ساکنان غزه، تحت فشار قرار دهند.
از زمان امضای توافقنامه آتشبس بین رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در ۱۳ اکتبر، حماس اسرای زنده را به همراه تعدادی از پیکرهای زندانیان صهیونیست به رژیم صهیونیستی تحویل داده است، در حالی که این رژیم نیز حدود ۲۰۰۰ اسیر فلسطینی و پیکرهای تعدادی از اسرای فلسطینی را آزاد کرده است.
جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه که بیش از ۲ سال به طول انجامید، بر اساس آمار رسمی، باعث شهید شدن حدود ۶۸ هزار فلسطینی و زخمی شدن حدود ۱۷۰ هزار نفر دیگر شده است.
مصر در روز دوشنبه گذشته میزبان یک نشست صلح در شرمالشیخ با حضور عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر و دونالد ترامپ، همتای آمریکایی وی و با مشارکت رهبران هیئتهای حدود ۲۰ کشور بود.
در طول ۲ سال جنگ مداوم رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، این منطقه از جنوب تا شمال مورد حمله قرار گرفته و بخشهای پزشکی، مدارس و دانشگاهها، اماکن مذهبی، زیرساختها و منابع حیاتی این منطقه تخریب شدهاند. ۱۵ بخش حیاتی در غزه تخریب شدهاند و حملات تعداد زیادی شهید و زخمی در میان غیرنظامیان فلسطینی بر جای گذاشته است.