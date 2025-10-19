بازاریابی خودران؛ رویایی که به واقعیت پیوست

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، شرکت Netcore Cloud، یکی از بازیگران برجسته فناوری بازاریابی، در خبر تازهای اعلام کرده است که همایش بزرگ «Agentic Marketing 2025» را با همکاری Google Cloud و ETBrandEquity برگزار خواهد کرد.
این رویداد که به مدت یک روز و با حضور رهبران فناوری و بازاریابی در هند برگزار میشود، میکوشد نگاه سنتی بازاریابی خودکاری را کنار گذاشته و به سمت سامانههای «عاملمحور» (Agentic) پیشرفته حرکت کند؛ یعنی سیستمهایی که میتوانند به صورت مستقل تصمیم بگیرند، اجرا کنند و خود را بهینه کنند.
شرکتکنندگان در این همایش فرصت خواهند داشت تا با مفاهیمی مانند اتوماسیون هوشمند، هوش مصنوعی پیشرفته در بازاریابی، تحلیلهای زمان واقعی و سامانههای پیشنهاددهی خودکار آشنا شوند. همچنین، برگزارکنندگان از ارائه نمونههای کاربردی (case-studies) خبر دادهاند که نشان خواهند داد چگونه بازاریابی دیجیتال در هند و منطقه میتواند در سالهای پیش رو تغییر کند.
از منظر زمانی، این همایش در جریان است و تاکید دارد که بازاریابی دیجیتال بیش از آنکه به ابزارهای کلاسیک وابسته باشد، باید با هوش مصنوعی ترکیب شود و به سمت «عاملهای خودران» برود؛ تحولی که میتواند بر شرکتها، برندها و بازارهای مصرف اثرگذار باشد.
اولین بار است که عنوان «Agentic Marketing» بهعنوان یک رویداد مستقل در هند مطرح میشود، ترکیبی از بازاریابی، فناوری و تحلیل داده.
همکاری Google Cloud نشاندهنده جدیت موضوع است؛ یعنی فناوری بزرگ ابر و زیرساختهای هوش مصنوعی وارد حوزه بازاریابی شدهاند.
از نظر مخاطب، این رویداد برای مدیران بازاریابی، مدیران فناوری، تحلیلگران داده و استارتاپهای بازاریابی دیجیتال فرصت مهمی بهشمار میآید.
شرکتکنندگان احتمالا خواهند دید چگونه بازاریابی به سمت «واضحتر، سریعتر و هوشمندتر» میرود و نه صرفاً تبلیغات، بلکه تصمیمگیری و اجرا توسط سامانههای هوش مصنوعی.