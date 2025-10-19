بازاریابی خودران؛ رویایی که به واقعیت پیوست

شرکت Netcore Cloud در همکاری با Google Cloud و ETBrandEquity همایش «Agentic Marketing 2025» را در بمبئی برگزار می‌کند. این رویداد یک‌روزه، قرار است نقشی کلیدی در تحول بازاریابی دیجیتال با محوریت هوش مصنوعی بازی کند.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، شرکت Netcore Cloud، یکی از بازیگران برجسته فناوری بازاریابی، در خبر تازه‌ای اعلام کرده است که همایش بزرگ «Agentic Marketing 2025» را با همکاری Google Cloud و ETBrandEquity برگزار خواهد کرد.

این رویداد که به مدت یک روز و با حضور رهبران فناوری و بازاریابی در هند برگزار می‌شود، می‌کوشد نگاه سنتی بازاریابی خودکاری را کنار گذاشته و به سمت سامانه‌های «عامل‌محور» (Agentic) پیشرفته حرکت کند؛ یعنی سیستم‌هایی که می‌توانند به صورت مستقل تصمیم بگیرند، اجرا کنند و خود را بهینه کنند.

شرکت‌کنندگان در این همایش فرصت خواهند داشت تا با مفاهیمی مانند اتوماسیون هوشمند، هوش مصنوعی پیشرفته در بازاریابی، تحلیل‌های زمان واقعی و سامانه‌های پیشنهاددهی خودکار آشنا شوند. همچنین، برگزارکنندگان از ارائه نمونه‌های کاربردی (case-studies) خبر داده‌اند که نشان خواهند داد چگونه بازاریابی دیجیتال در هند و منطقه می‌تواند در سال‌های پیش رو تغییر کند.

از منظر زمانی، این همایش در جریان است و تاکید دارد که بازاریابی دیجیتال بیش از آنکه به ابزارهای کلاسیک وابسته باشد، باید با هوش مصنوعی ترکیب شود و به سمت «عامل‌های خودران» برود؛ تحولی که می‌تواند بر شرکت‌ها، برندها و بازارهای مصرف اثرگذار باشد.

اولین بار است که عنوان «Agentic Marketing» به‌عنوان یک رویداد مستقل در هند مطرح می‌شود، ترکیبی از بازاریابی، فناوری و تحلیل داده.

همکاری Google Cloud نشان‌دهنده جدیت موضوع است؛ یعنی فناوری بزرگ ابر و زیرساخت‌های هوش مصنوعی وارد حوزه بازاریابی شده‌اند.

از نظر مخاطب، این رویداد برای مدیران بازاریابی، مدیران فناوری، تحلیلگران داده و استارتاپ‌های بازاریابی دیجیتال فرصت مهمی به‌شمار می‌آید.

شرکت‌کنندگان احتمالا خواهند دید چگونه بازاریابی به سمت «واضح‌تر، سریع‌تر و هوشمندتر» می‌رود و نه صرفاً تبلیغات، بلکه تصمیم‌گیری و اجرا توسط سامانه‌های هوش مصنوعی.