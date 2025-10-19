En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازاریابی خودران؛ رویایی که به واقعیت پیوست

شرکت Netcore Cloud در همکاری با Google Cloud و ETBrandEquity همایش «Agentic Marketing 2025» را در بمبئی برگزار می‌کند. این رویداد یک‌روزه، قرار است نقشی کلیدی در تحول بازاریابی دیجیتال با محوریت هوش مصنوعی بازی کند.
کد خبر: ۱۳۳۵۱۴۷
| |
418 بازدید

«Agentic Marketing 2025»؛ همایش تحول بزرگ بازاریابی‌فناورانه در هند برگزار می‌شود

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، شرکت Netcore Cloud، یکی از بازیگران برجسته فناوری بازاریابی، در خبر تازه‌ای اعلام کرده است که همایش بزرگ «Agentic Marketing 2025» را با همکاری Google Cloud و ETBrandEquity برگزار خواهد کرد.

این رویداد که به مدت یک روز و با حضور رهبران فناوری و بازاریابی در هند برگزار می‌شود، می‌کوشد نگاه سنتی بازاریابی خودکاری را کنار گذاشته و به سمت سامانه‌های «عامل‌محور» (Agentic) پیشرفته حرکت کند؛ یعنی سیستم‌هایی که می‌توانند به صورت مستقل تصمیم بگیرند، اجرا کنند و خود را بهینه کنند.

شرکت‌کنندگان در این همایش فرصت خواهند داشت تا با مفاهیمی مانند اتوماسیون هوشمند، هوش مصنوعی پیشرفته در بازاریابی، تحلیل‌های زمان واقعی و سامانه‌های پیشنهاددهی خودکار آشنا شوند. همچنین، برگزارکنندگان از ارائه نمونه‌های کاربردی (case-studies) خبر داده‌اند که نشان خواهند داد چگونه بازاریابی دیجیتال در هند و منطقه می‌تواند در سال‌های پیش رو تغییر کند.

از منظر زمانی، این همایش در جریان است و تاکید دارد که بازاریابی دیجیتال بیش از آنکه به ابزارهای کلاسیک وابسته باشد، باید با هوش مصنوعی ترکیب شود و به سمت «عامل‌های خودران» برود؛ تحولی که می‌تواند بر شرکت‌ها، برندها و بازارهای مصرف اثرگذار باشد.

اولین بار است که عنوان «Agentic Marketing» به‌عنوان یک رویداد مستقل در هند مطرح می‌شود، ترکیبی از بازاریابی، فناوری و تحلیل داده.

همکاری Google Cloud نشان‌دهنده جدیت موضوع است؛ یعنی فناوری بزرگ ابر و زیرساخت‌های هوش مصنوعی وارد حوزه بازاریابی شده‌اند.

از نظر مخاطب، این رویداد برای مدیران بازاریابی، مدیران فناوری، تحلیلگران داده و استارتاپ‌های بازاریابی دیجیتال فرصت مهمی به‌شمار می‌آید.

شرکت‌کنندگان احتمالا خواهند دید چگونه بازاریابی به سمت «واضح‌تر، سریع‌تر و هوشمندتر» می‌رود و نه صرفاً تبلیغات، بلکه تصمیم‌گیری و اجرا توسط سامانه‌های هوش مصنوعی.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بمبئی فناوری رویداد فناورانه علمی
عکس: سنگ نوشته مزار رئیس جمهور فقید
نامگذاری یک ساختمان در لرستان به اسم یحیی سنوار
جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تسخیر کارخانه‌ها توسط هوش مصنوعی
دبی در GITEX 2025 از تراموای بدون ریل هوش مصنوعی رونمایی می‌کند
GITEX 2025؛ گردهمایی فناوری جهانی در دبی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۴۲ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۱۳۴ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۷۹ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۶۹ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۸ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۶۴ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۵۷ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۵ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۴ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۵۲ نظر)
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند  (۵۰ نظر)
رویش زندگی از ویرانه‌ها/غزه شادترین شهر جهان پس از توافق  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005bKd
tabnak.ir/005bKd