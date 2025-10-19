En
شب طلایی کهنه‌سربازان فوتبال دنیا

ستارگان پا به سن گذاشته فوتبال دیشب و امروز نشان دادند هنوز چیز‌های زیادی در چنته دارند و همچنان می‌درخشند.
شب طلایی کهنه‌سربازان فوتبال دنیا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دیشب (شنبه ۲۶ مهر) و امروز (یکشنبه ۲۷ مهر) ستارگان پا به سن گذاشته فوتبال تبحر بالایشان را در گلزنی نشان دادند و شب و روزی فراموش‌نشدنی را برای هوادارانشان ساختند.

کریستیانو رونالدو در لیگ عربستان توانست یک سوپرگل زیبا را به ثمر برساند. او قبل از این گل، یک ضربه پنالتی را از دست داده بود و با این گل زیبا جبران مافات کرد. این گل شماره ۹۴۹ او بود و CR۷ حالا فقط یک گل دیگر می‌خواهد تا به رکورد ۹۵۰ گل برسد.

هت تریک با طعم آقای گلی

اینترمیامی در دیداری که لیونل مسی سه گل به ثمر رساند و یک پاس گل داد برد قاطعی را به دست آورد. ستاره این بازی لیونل مسی بود که سه گل به ثمر رساند تا بیشترین نقش را در این پیروزی داشته باشد. مسی به این ترتیب آقای گل فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۴ لیگ MLS نیز شد.

گلزنی با وجود شکست

توماس مولر در شب شکست دو بر یک ونکوور برابر دالاس توانست تنها گل تیمش را به ثمر برساند. او هفته قبل نیز در ثانیه‌های پایانی گل پیروزی‌بخش تیمش را زده بود.

ستاره کره‌ای باز هم درخشید

ستاره کره‌ای سابق تاتنهام گل دیگری برای لس‌آنجلس اف‌سی برابر کولورادو به ثمر رساند. او این گل را به‌زیبایی هر چه تمام‌تر وارد دروازه حریف کرد.

 

