قیمت دلار امروز ‌یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴

هر یک دلار آمریکا امروز با قیمت ۱۰۶ هزار و ۵۰۰ تومان قابل معامله است

دلار امروز 27 مهرماه با ثبت رقم 106 هزار و 500 تومان معاملات خود را در بازار ارز شروع می‌کند.

به گزارش تابناک؛ بررسی داده‌های دیروز حاکی از آن است که دلار در بالاترین سطح معاملات به 110 هزار و 70 تومان رسید و در پایین‌ترین سطح تا 106 هزار و 80 تومان معامله شده است.

روند عمومی بازار طی هفته گذشته نزولی بوده و دلار در مقایسه با هفت روز پیش، در مجموع 5 هزار و 640 تومان افت را تجربه کرده است.

قیمت فعلی 106 هزار و 500 تومان

بالاترین قیمت روز 110 هزار و 70 تومان

پایین‌ترین قیمت روز 106 هزار و 80 تومان

کاهش هفته اخیر 5 هزار و 640 تومان