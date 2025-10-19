قیمت دلار امروز ‌یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴

دلار امروز 27 مهرماه با ثبت رقم 106 هزار و 500 تومان معاملات خود را در بازار ارز شروع میکند.
به گزارش تابناک؛ بررسی دادههای دیروز حاکی از آن است که دلار در بالاترین سطح معاملات به 110 هزار و 70 تومان رسید و در پایینترین سطح تا 106 هزار و 80 تومان معامله شده است.
روند عمومی بازار طی هفته گذشته نزولی بوده و دلار در مقایسه با هفت روز پیش، در مجموع 5 هزار و 640 تومان افت را تجربه کرده است.
قیمت فعلی 106 هزار و 500 تومان
بالاترین قیمت روز 110 هزار و 70 تومان
پایینترین قیمت روز 106 هزار و 80 تومان
کاهش هفته اخیر 5 هزار و 640 تومان