En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت دلار امروز ‌یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴

هر یک دلار آمریکا امروز با قیمت ۱۰۶ هزار و ۵۰۰ تومان قابل معامله است
کد خبر: ۱۳۳۵۱۴۲
| |
5 بازدید
قیمت دلار امروز ‌یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴

دلار امروز 27 مهرماه با ثبت رقم 106 هزار و 500 تومان معاملات خود را در بازار ارز شروع می‌کند.

به گزارش تابناک؛ بررسی داده‌های دیروز حاکی از آن است که دلار در بالاترین سطح معاملات به 110 هزار و 70 تومان رسید و در پایین‌ترین سطح تا 106 هزار و 80 تومان معامله شده است.

روند عمومی بازار طی هفته گذشته نزولی بوده و دلار در مقایسه با هفت روز پیش، در مجموع 5 هزار و 640 تومان افت را تجربه کرده است.

قیمت فعلی      106 هزار و 500 تومان
بالاترین قیمت روز     110 هزار و 70 تومان
پایین‌ترین قیمت روز     106 هزار و 80 تومان
کاهش هفته اخیر     5 هزار و 640 تومان

اشتراک گذاری
برچسب ها
دلار ارز قیمت دلار قیمت ارز خبر فوری معاملات
جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت دلار در بازار امروز شنبه ۲۹ شهریور
قیمت جدید دلار در بازار امروز 24 تیرماه
قیمت دلار امروز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴؛ دلار آزاد چند شد؟
قیمت دلار در بازار امروز 30 شهریور
قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۱۲ اسفند
چه سناریویی باعث ریزش ۳۰ درصدی دلار می‌شود؟
قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۱۲ مرداد
قیمت دلار امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۵ خرداد
قیمت دلار امروز 23 شهریور ماه
دلار و یورو بازار را متعجب کردند+قیمت ها
قیمت دلار امروز جمعه ۷ شهریور +جدول
آخرین وضعیت قیمت ارز در بازار آزاد
پیش بینی عضو اتاق بازرگانی درباره قیمت دلار
قیمت دلار و یورو؛ امروز پنجشنبه ۱ شهریور
قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه 18 شهریور
افزایش نرخ انواع ارز در مرکز مبادله ارز و طلای کشور
ثبات نرخ دلار در کانال ۴۰ هزار تومان
تداوم نوسان نرخ ارز در کانال ۴۳ هزار تومان
نرخ دلار در صرافی‌های بانکی ثابت و یورو افزایش یافت
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۳۶ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۱۰۵ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۷۹ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۶۸ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۷ نظر)
اتهام سنگین وزیر خارجه روسیه به ظریف + زیرنویس  (۶۶ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۶۴ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس  (۵۸ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۵۷ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۴ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bKY
tabnak.ir/005bKY