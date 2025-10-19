حیدری: برنامه جامع اصلاح بانک آینده به بانک مرکزی ارائه شد

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک آینده؛ مراسم تکریم و تقدیر از مدیران پیشین و معارفه شماری از معاونان و مدیران بانک آینده، روز شنبه 26 مهرماه 1404 در سالن کنفرانس برج آینده با حضور مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره برگزار شد.

فرشاد حیدری، مدیرعامل بانک آینده در این جلسه، ضمن قدردانی از عملکرد مدیرانی که پیش از این تصدی و مسئولیت امور بانک را بر عهده داشتند، از تداوم همکاری‌ها و تبادل اطلاعات بین آنان و معاونان و مدیران منتخب، استقبال کرد. وی با اشاره به تدوین برنامه‌ مدوّن چهارساله با هدف گذار و ارتقای وضعیت موجود، برنامه‌ریزی جهت «افزایش سرمایه‌ نقدی و غیرنقدی»، «اصلاح صورت‌های مالی» و «توسعه و ارائه تسهیلات» را از جمله مفاد این برنامه میان‌مدت، عنوان کرد.

وی از ارائه برنامه پیشنهادی افزایش سرمایه بانک به میزان حدود 200 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و سهامداران خبر داد و ابراز امیدواری کرد با حمایت همه ارکان مسئول، افق تازه‌ای پیش‌روی این نهاد مالی گشوده شود.

برنامه جامع اصلاح و تحول بانک آینده، هم‌زمان با آغاز فعالیت رسمی هیأت‌مدیره جدید و با هدف ساماندهی و ارتقای جایگاه این بانک در نظام بانکی کشور، تدوین شد. این برنامه که حاصل بررسی‌های همه‌جانبه و کارشناسی است، به‌منظور هماهنگی و اخذ مجوزهای لازم به بانک مرکزی ج.ا.ایران ارائه شده است. اجرای موفق این طرح، نه‌تنها زمینه‌ساز تقویت بنیه مالی و بهبود نسبت‌های مالی بانک خواهد شد، بلکه متعاقباً بانک آینده را به یکی از بزرگ‌ترین و باثبات‌ترین بانک‌های کشور، تبدیل خواهد کرد.

هیأت‌مدیره جدید بانک آینده با تأکید بر شفافیت و عمل‌گرایی، اجرای دقیق و زمان‌بندی‌ شده این برنامه اصلاحی را در اولویت اصلی خود قرار داده است. انتظار می‌رود؛ با اجرای این برنامه، علاوه بر تقویت ساختار داخلی، اعتماد همه ذینفعان از جمله مشتریان، سهامداران، کارکنان و همکاران تجاری و احاد مردم به این بانک جلب شود.

با چنین نگاه و رویکردی، مراسم معارفه مدیران جدید با هدف معرفی و آشنایی بیشتر مدیران منتخب با مأموریت‌ها و چشم‌انداز بانک در راستای تحقق برنامه اصلاح، برگزار و مسئولیت‌های جدید در حوزه‌های مختلف به این مدیران سپرده شد.

بر این اساس، اسامی معاونان و مدیران امور منتخب و واحدهای مربوطه به شرح زیر اعلام می‌شود.

 ابراهیم ابراهیمی، سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری

 هیبت‌اله سمیع ، سرپرست معاونت مالی

 صادق سپندارند، سرپرست معاونت طرح و برنامه

 علیرضا مهرجو، سرپرست معاونت امور شعب

 محمدعلی کریمی، مدیر امور حوزه مدیریت و روابط‌عمومی

 محمد احمدوند، مدیر امور حقوقی

 سلیمان توکلی، مدیر امور بازرسی و شکایت

 مهدی لطیفی، مدیر امور مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مدیرعامل بانک آینده با تبریک انتصاب مدیران جدید بر اهمیت نقش آنان در تحقق مفاد برنامه اصلاح بانک و ارتقای سطح خدمات و محصولات، تأکید کرد.

امید است؛ با بهره‌گیری از تجربیات و توان‌مندی‌های این تیم مدیریتی، گام‌های مؤثرتری در راستای توسعه و تعالی بانک آینده برداشته شود.