این سبک زندگی نوین، مرزهای سنتی کار و زندگی را درهم شکسته و به افراد امکان میدهد تا با آزادی بیشتری، هم به فعالیتهای شغلی خود بپردازند. در ادامه به سوال دیجیتال نومد چیست؟ پاسخ میدهیم و در رابطه با ویزای دیجیتال نومد اسپانیا و سایر کشور ها اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار میدهیم.
دیجیتال نومد ابزاری قانونی است که سبک زندگی دورکاری در یک کشور دیگر را تسهیل میکند و به متخصصان امکان اقامت موقت در کشورهای خارجی را میدهد.
دیجیتال نومد چیست؟
مفهوم دیجیتال نومد، که میتوان آن را «کوچنشین دیجیتال» نیز نامید، به افرادی اشاره دارد که با اتکا به ابزارهای دیجیتال و اتصال به اینترنت، قادر به انجام وظایف شغلی خود از هر نقطهای از جهان هستند. این افراد دیگر به یک مکان فیزیکی مشخص برای کار وابسته نیستند و میتوانند ضمن سفر و تجربه فرهنگهای گوناگون، درآمد خود را نیز کسب کنند. درواقع افرادی که دورکاری میکنند هم به نوعی دیجیتال نومد هستند.
ویزای دیجیتال نومد
ویزای دیجیتال نومد نوعی مجوز اقامت موقت یا بلندمدت است که به شهروندان کشورهای دیگر این امکان را میدهد تا برای مدت زمان مشخصی در کشوری به غیر از کشور خود زندگی و کار کنند، به شرطی که درآمد آنها از منابع خارجی تأمین شود.
مزایا و چالشهای سبک زندگی دیجیتال نومد
زندگی به عنوان یک دیجیتال نومد، با تمام جذابیتهایش، دو روی سکه دارد: فرصتهای بینظیر و چالشهای خاص خود.
مزایا
چالشهای پیشرو
گامهای اساسی برای شروع مسیر دیجیتال نومد
تبدیل شدن به یک دیجیتال نومد و دریافت اقامت کشور های دیگر مانند اقامت اسپانیا نیازمند برنامهریزی دقیق و آمادگی در چند حوزه کلیدی است. این گامها به شما کمک میکنند تا مسیری هموارتر برای آغاز این سبک زندگی داشته باشید.
اولین و مهمترین پیشنیاز، داشتن یک شغل یا مهارت است که به شما امکان انجام کار از راه دور را میدهد. حوزههایی مانند برنامهنویسی، طراحی گرافیک، بازاریابی دیجیتال، تولید محتوا و مشاوره آنلاین از جمله پرطرفدارترین گزینهها هستند. تقویت مهارتهای دیجیتال، ساخت رزومه قوی و توانایی کار مستقل از اهمیت بالایی برخوردار است.
پلتفرمهای معتبر جهانی
برای یافتن فرصتهای شغلی مناسب، پلتفرمهای متعددی وجود دارند. Upwork، Fiverr و Freelancer.com از جمله پلتفرمهای پیشرو برای فریلنسرها هستند که امکان ارتباط با مشتریان از سراسر جهان را فراهم میکنند.
اسپانیا: مقصدی ایدهآل برای دیجیتال نومدها
کشور اسپانیا، با معرفی ویزای دیجیتال نومد در سال ۲۰۲۳، به سرعت به یکی از جذابترین مقاصد برای این دسته از افراد تبدیل شده است. این برنامه به متقاضیان این امکان را میدهد که برای یک تا سه سال در این کشور اقامت کرده و به صورت دورکاری فعالیت نمایند. ویزای دیجیتال نومد اسپانیا برای فریلنسرها، کارمندان دورکار و کارآفرینان طراحی شده و حداقل درآمد ماهانه حدود ۲۷۰۰ یورو را طلب میکند. از مزایای بارز مهاجرت به اسپانیا از طریق این ویزا، میتوان به امکان همراهی خانواده و بهرهمندی از سیستم مالیاتی ویژه اشاره کرد که میتواند نرخ مالیات بر درآمد را تا ۱۰٪ کاهش دهد.
پرتغال: محبوبیت رو به رشد
پرتغال نیز با ویزای D8 خود، مقصدی محبوب در اروپا برای دیجیتال نومدهاست. این ویزا به افراد خارج از اتحادیه اروپا اجازه میدهد برای حداقل یک سال در این کشور اقامت کنند. حداقل درآمد ماهانه مورد نیاز در پرتغال، حدود ۳۴۰۰ یورو است و این کشور نیز امکان همراهی خانواده و مزایای مالیاتی خاصی را ارائه میدهد.
سخن پایانی
درک جامع از سوال دیجیتال نومد چیست؟ ، شناخت ویزای دیجیتال نومد اسپانیا و آگاهی از شرایط مهاجرت به اسپانیا [B1] از جمله گامهای حیاتی برای علاقهمندان به این شیوه زندگی است.
برای کسب اطلاعات دقیقتر و مشاوره تخصصی در این زمینه، میتوانید از خدمات مشاوره رایگان موسسه ویزموندو بهرهمند شوید و اطلاعات لازم را کسب کنید.