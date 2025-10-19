En
المقداد:مذاکره مستقیم با صهیونیست‌ها نخواهیم داشت

علی المقداد نماینده حزب‌الله با اشاره به اینکه یک توطئه آمریکایی-صهیونیستی برای کشاندن لبنان به مسیر سازش با این رژیم وجود دارد، تاکید کرد هیچ مذاکره مستقیمی با اشغالگران رخ نخواهد داد و مقاومت در موضع قدرت قرار دارد و دولت باید به وظیفه خود عمل کند.
علی المقداد، عضو ارشد فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان شب گذشته طی سخنانی درباره تحولات اخیر این کشور، به ویژه تداوم و گسترش تجاوزات رژیم صهیونیستی اعلام کرد که دولت وظیفه خود را برای توقف تجاوزات اسرائیل و آغاز بازسازی کشور انجام نداده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی المقداد در جریان یک نشست سیاسی که توسط دفتر روابط عمومی حزب الله در شهر الضلیل بقاع انجام شد، اظهار داشت: ما توقف تجاوزات دشمن و پرونده بازسازی را به دولت واگذار کردیم تا اقدام کند، اما متاسفانه امروز نزدیک به یک سال است که از آتش بس می‌گذرد و دولت لبنان آنگونه که باید از نظر دیپلماتیک و سیاسی برای توقف تجاوزات صهیونیست‌ها، پایان دادن به اشغالگری آنها در خاک لبنان که اکنون به جای 5 نقطه، 7 نقطه را اشغال کرده‌اند، آزادی اسرای لبنانی و شروع بازسازی کشور اقدامی نکرده است.

برای مقاومت افتخار است که خنجر و موشکی در پهلو و پشت اسرائیل باشد

این نماینده حزب الله با اشاره به جمله دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که حزب الله را به عنوان «خنجری در پهلوی اسرائیل» توصیف کرد، گفت: ما به ترامپ جنایتکار می‌گوییم که افتخار می‌کنیم که نه فقط خنجر، بلکه باروت و موشک در پهلو و پشت اسرائیل باشیم. این افتخار بزرگی برای ماست و ما این مسیر دشوار را به هر قیمتی به پایان خواهیم رساند.

وی ادامه داد: پیام تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان کاملاً واضح است، اینکه دشمن اسرائیلی نمی‌خواهد جنوب لبنان بازسازی شود. این رژیم همچنین با استفاده از موشک‌هایی که برای اولین بار در جهان و نه فقط در لبنان استفاده می‌شود، به دنبال ترساندن و ارعاب مردم ماست تا آنها را وادار به ترک سرزمین خود و آوارگی کند.

هیچ مذاکره مستقیمی با دشمن صهیونیستی وجود نخواهد داشت

علی المقداد تاکید کرد: ما از دولت لبنان انتظار داریم که به وظیفه دیپلماتیک و سیاسی خود عمل کند؛ مشروط به اینکه این اقدام ما را به مواضع دیگری سوق ندهد، به ویژه از آنجایی که برخی صحبت‌ها در مورد مذاکرات مستقیم با دشمن شنیده می‌شود.

این نماینده مقاومت در ادامه تصریح کرد: هیچ مذاکره مستقیمی با دشمن صهیونیستی وجود نخواهد داشت و صرف نظر از هرگونه درخواست خارجی از لبنان و مردم آن، ما قاطعانه این درخواست را رد می‌کنیم.

وی اظهار داشت: ما هنوز در اولین سالگرد شهادت رهبران و رزمندگان خود هستیم و همچنان شهروندان لبنانی در تجاوزات دشمن به شهادت می‌رسند. ما هرگز اجازه نمی‌دهیم آنچه را که دشمن صهیونیستی در جنگ به دست نیاورد، در عرصه سیاست کسب کند. این فشارهای تهاجمی و متجاوزانه اسرائیل با هدف کشاندن مقامات لبنان و مقاومت به پای میز مذاکره است.

مقاومت در موضع قدرت قرار دارد

علی المقداد با اشاره به تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به لبنان که روز جمعه هم موجب شهادت و زخمی شدن تعدادی از شهروندان این کشور در منطقه بقاع شد، گفت: آیا این وضعیت ما را ملزم نمی‌کند که از دولت و کمیته پنج جانبه بپرسیم که در مواجهه با این حملات و این حجم از کشتار و ویرانی‌ها چه می‌کنند؟ آیا ما نباید هر روز موضع رسمی بگیریم و وظیفه این کمیته و آمریکا را که توافق آتش بس را تضمین کرده بود و از تروریست‌ها حمایت می‌کند یادآوری کنیم؟

نماینده مذکور مقاومت تاکید کرد: پایبندی لبنان و مقاومت به توافق آتش بس، از موضع ضعف، ترس، کمبود تجهیزات، کمبود نیرو یا فقدان شجاعت نیست؛ بلکه ما همچنان قدرتمندیم و مردم بیش از هر زمان دیگری به گزینه مقاومت متوسل هستند و آنها از میزان خطری که اسرائیل برای لبنان و کل منطقه ایجاد می‌کند آگاهند.

علی المقداد حماسی حزب الله اسرائیل توافق آتش بس مقاومت رژیم صهیونیستی خبر فوری
