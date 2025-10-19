آزادی ۱۸۵ زندانی زن با مرخصی منتهی به آزادی

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی اظهار کرد: در اجرای سیاستهای تحولی قوه قضاییه با حضور میدانی قضات استان تهران در زندانها، تلاش کردیم تا ارتباطی مؤثر، انسانی و مستقیم با مددجویان برقرار کنیم.
صالحی با اشاره به اهداف این طرح گفت: این بازدیدها در راستای تحقق سیاستهای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و با هدف کاهش جمعیت کیفری، حمایت از خانوادههای زندانیان و تسهیل بازگشت آنان به جامعه صورت گرفته است. قوه قضاییه با اتخاذ رویکردهای نوین در عدالت کیفری، در پی آن است که ضمن صیانت از حقوق عمومی، زمینه اصلاح و بازاجتماعی شدن زندانیان را فراهم کند.
وی افزود: در جریان این بازدیدها، سه هزار و ۲۵۰ درخواست از سوی زندانیان دریافت شد که عمدتاً شامل تقاضاهای مرتبط با ارفاقات قانونی، اعسار از پرداخت محکومبه، تخفیف و تعلیق مجازاتها بود. این درخواستها در اسرع وقت بررسی و دستورات قضایی مقتضی در راستای تعیین تکلیف آنان صادر خواهد شد.
دادستان تهران با اشاره به محور اصلی درخواستهای محکومان مالی، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این درخواستها به رسیدگی به وضعیت اعسار و تسهیل در روند رسیدگی قضایی آنان اختصاص داشت که طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار میگیرد.
صالحی خاطرنشان کرد: موارد مربوط به درخواستهای مددجویان به رئیسکل محاکم تهران منتقل خواهد شد و رئیسکل دادگستری استان تهران نیز با صدور بخشنامههای لازم، دستور پیگیری فوری و قانونی مشکلات مددجویان را به حوزههای قضایی سراسر استان ابلاغ کرده است.