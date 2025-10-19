قیمت خودرو امروز ۲۷ مهر ۱۴۰۴

قیمت خودرو امروز 27 مهر 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو روندی صعودی را پشت سر گذاشت. در حال حاضر، روند صعودی بازار بیش از آن‌که ناشی از رشد واقعی تقاضا باشد، حاصل انتظارات تورمی و اثر روانی خبر افزایش قیمت کارخانه‌ای یکی از خودروسازان داخلی است. در صورت تایید رسمی این تصمیم، احتمال می‌رود موج کوتاه‌مدتی از افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد شکل گیرد.

قیمت خودروهای داخلی

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، تارا دستی V1 بیشترین تغییرات قیمتی میان خودروهای داخلی را تجربه کرد. بر همین مبنا، این سدان داخلی 48 میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و 118 میلیون تومان ایستاد.

پژو 207 با موتور TU3 نسبت به روز معاملاتی گذشته 28 میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ 890 میلیون تومان در بازار عرضه شود. از سوی دیگر، ساینا S رشد 12 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 620 میلیون تومان خرید و فروش شود.



قیمت خودروهای مونتاژی

میان محصولات مدیران خودرو، اکستریم SX بیشترین تغییرات قیمتی را تجربه کرد. بر این اساس، این کراس‌اوور مونتاژی 90 میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ سه میلیارد و 520 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. از طرف دیگر، X22 پرو دستی رشد 30 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی قله یک میلیارد و 300 میلیون تومان ایستاد.

کی‌ام‌سی A5 رشد 80 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با قیمت دو میلیارد و 220 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، کی‌ام‌سی J7 رشد 38 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ دو میلیارد و 348 میلیون تومان معامله شود.

دیگنیتی پرستیژ که در سایت بهمن موتور مونتاژ می‌شود، در روز جاری 70 میلیون تومان گران شد تا با نرخ دو میلیارد و 860 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. از طرف دیگر، رسپکت 2 رشد 45 میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 850 میلیون تومان رسید.

میان محصولات مونتاژی سایر شرکت‌ها، لوکانو L8 رشد 50 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص چهار میلیارد و 660 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، تیگارد X35 پلاس رشد 30 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 790 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.