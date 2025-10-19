پلیس: سارق حساب نیوشا ضیغمی دستگیر شد

نیوشا ضیغمی بازیگر سینما چند روز قبل با انتشار ویدیویی در فضای مجازی از خالی شدن حساب بانکی‌اش به دست سارقان اسکیمری خبر داد و گفت که به‌دلیل کپی شدن کارت بانکی‌اش و افشای رمز آن، تمام موجودی حسابش خالی شده است.

به گزارش تابناک، روزنامه ایران نوشت:وی که با انتشار این فیلم به نوعی قصد هشدار به مخاطبانش را داشت، گفته حدود ساعت ۹ شب وقتی در خانه بوده پیامکی برایش ارسال شده که نشان می‌داد تمام موجودی حسابش که مبلغ قابل توجهی نیز بوده، برداشت شده است.

پس از شکایت به پلیس و با پیگیری‌های پلیسی مشخص شده وی هنگام خرید با کارتش رمز خود را به فروشنده گفته و او نیز با کپی کارت و اطلاع از رمز کارت اقدام به خرید سکه طلا در محدوده اسلامشهر کرده است.

سرهنگ جواد مختار رضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا درباره این خبر به «ایران» گفت: «این پرونده مربوط به ۳ ماه قبل است و همکارانم پس از حضور مالباخته در پلیس فتا و تشکیل پرونده با بررسی‌های فنی توانستند فرد کلاهبردار را که به روش اسکیمری کارت بانکی را کپی و از حساب شخص تعدادی سکه طلا خریداری کرده بود را شناسایی و دستگیر کردند و در حال حاضر هم پرونده در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.»

وی در ادامه تصریح کرد: «ما بار‌ها به شهروندان درباره افشای اطلاعات بانکی و اعلام رمز کارت به فروشندگان به خصوص دستفروش‌های سیار که جای ثابتی ندارند، هشدار داده‌ایم. حتی تأکید کرده‌ایم که اگر مجبور شدید از جایی خرید کنید که نمی‌توانید خودتان از دستگاه عابربانک استفاده کنید و باید رمز را به فروشنده بگویید، از کارتی که مبلغ زیادی در آن نیست استفاده کنید تا هدف سوء‌استفاده کلاهبرداران قرار نگیرید.»