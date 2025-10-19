روایت جدید از مرگ مبهم هاشمی رفسنجانی

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد، در شرایطی که سال‌ها از فوت نابه‌هنگام آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی می‌گذرد، اما به نظر می‌رسد برخی افراد و جریانات نسبت به ایشان هر از گاهی با طعنه درباره این یار امام(ره) و رهبری سخن می‌گویند. در آخرین دست از این نوع اظهارات سرلشکر یحیی رحیم صفوی در حاشیه مراسم تشییع پیکر سردار علیرضا افشار با کنایه به مرگ آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در استخر گفت: « امیدواریم خداوند مرگ ما را یک مرگ خوب قرار بدهد، دلم نمی‌خواهد در رختخواب و استخر بمیرم.»

اما هنوز دقایقی از این اظهارات نگذشته بود که در فضای مجازی بخشی از صحبت‌های آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی را بازتاب دادند که در آن برخی فرماندهان جنگ را از اعدام نجات داده بود. آیت‌الله در این ویدئو که در سال 93 منتشر شده می‌گوید: «خلخالی پس از عملیات فاو و بازگشت برخی فرماندهان از منطقه دنبال من آمد و گفت آمده‌ام 3نفر را اعدام کنم چون اینها در حال ضربه زدن به کشور هستند! من گفتم، شما که قاضی دادگاه نظامی نیستید! ...» آیت‌الله در ادامه تاکید می‌کنند: « من می‌گفتم، بالاخره جنگ است، در جنگ افراد یا پیروز می‌شوند یا شکست می‌خورند. صدام اعدام می‌کند، اما ما اینگونه رفتار نمی‌کنیم...اجازه ندادم دادگاه نظامی تصمیم خشنی با نیروهای نظامی ما و برخی فرماندهان بکند...».

چگونگی رحلت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی همچنان مبهم است

محسن هاشمی در واکنش به اظهارات سرلشکر رحیم صفوی درباره مرگ در استخر، تأکید کرد که نتیجه بررسی‌ها درباره چگونگی رحلت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی همچنان مبهم است و گفت: «خودتان بهتر می‌دانید، در استخر هم می‌توان شهید شد؛ همان‌گونه که غواصان در اروند شهید شدند.» به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محسن هاشمی در واکنش به اظهارات رحیم صفوی درباره مرگ در استخر در کانال تلگرامی خود نوشت: جناب آقای رحیم صفوی انتشار مصاحبه جنابعالی در حاشیه تشییع جنازه مرحوم افشار، که بنده نیز توفیق حضور داشتم موجب آزردگی علاقه‌مندان آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی گردیده است و آن را کنایه به شیوه رحلت ایشان و حتی مرحوم افشار می‌دانند. هاشمی در ادامه نوشت: «همان‌گونه که مستحضرید، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی که روستایی‌زاده‌ای از دل کویر بود، به آب و آبادانی ایران عشق می‌ورزید و عمر خویش را صرف تحقق این هدف و تامین رفاه و امنیت و صلح برای ایرانیان کرد. گرچه پس از دوران ایشان، سیاست‌های دیگری حاکم شد و بسیاری از دغدغه‌های ایشان در اولویت دیگران قرار نگرفت و امروز ایران عزیز با چالش‌هایی نظیر خشکسالی، فقر، جنگ و ... تهدید می‌شود. خود خوب می‌دانید، نتیجه بررسی چگونگی رحلت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی علی‌رغم رسیدگی در شورای امنیت نتوانست استحکام لازم را پیدا و خانواده و حتی رییس‌جمهور وقت را راضی نماید و هم‌چنان در ابهام می‌باشد. ولی بدانید خانواده هاشمی و مردم، سرفرازانه به چگونگی زندگی و فوت پدر افتخار می‌کنند. همچنین در آموزه‌های دینی شهادت امری باطنی و براساس نیات شهید است. اگرچه بهتر می‌دانید که معمولا محل و شیوه شهادت را دشمن انتخاب می‌کند و در استخر هم می‌توان شهید شد، همان‌گونه که غواصان، در جنگ تحمیلی در اروند شهید شدند. عزتتان مزید.»