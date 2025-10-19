خیز اونس طلا برای فتح قله 4500 دلاری

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در هفتهای که گذشت، طلا نهتنها اصلاح قابل توجهی را تجربه نکرد، بلکه با عبور از سطح حساس 4370 دلار به مسیر صعودی خود شتاب بخشید. این رکورد جدید، نشانهای از ورود بازار طلا به فاز «پارابولیک» است؛ مرحلهای که در آن قیمتها با شتاب فزایندهای رشد میکنند و هر اصلاحی با موج جدیدی از تقاضا همراه میشود.
رالی کنونی طلا، بازتابی از چند نیروی کلیدی است؛ چشمانداز ریسکگریزی در اقتصاد جهانی، تضعیف دلار آمریکا و تشدید تنشهای ژئوپلیتیک میان دو قدرت اقتصادی جهان همگی این روند را تقویت میکنند.
کارشناسان بازار جهانی در تحلیلهای خود تاکید دارند که این رشد نه موقتی، بلکه حاصل انباشت ریسکهای ساختاری در اقتصاد بینالمللی است.
موج جدید افزایش قیمت از آنجا آغاز شد که تنشهای تجاری میان واشنگتن و پکن بار دیگر شعله کشید. اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر احتمال وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات چین و پاسخ تند وزارت بازرگانی چین، فضای بازارهای مالی را بهشدت متشنج کرد. به دنبال این خبر، سرمایهگذاران جهانی به سرعت داراییهای پرریسک را واگذار کرده و به سوی پناهگاه امن طلا روی آوردند.
در همین روزها، XAU/USD با عبور از مرز 4300 دلار و XAU/JPY با جهشی حدود هشت درصد، از انتقال سرمایه به سمت فلز زرد خبر دادند. حتی در بازار اروپا نیز XAU/EUR با رشد تقریبی پنج درصدی روبهرو شد که نشان میدهد سرمایهگذاران جهانی در حال کنارگذاشتن ارزهای اصلی و پناهبردن به طلا هستند.
از سوی دیگر، گمانهزنیها درباره کاهش نرخ بهره در نشستهای آتی فدرال رزرو آمریکا، جذابیت طلا را دوچندان کرده است. زیرا با کاهش نرخهای بهره، داراییهای بدون بازدهی مانند طلا در برابر اوراق خزانه یا سپردههای بانکی مزیت بیشتری پیدا میکنند.
در هفته گذشته، دادههای اقتصادی جدیدی از ایالات متحده منتشر نشد، اما جو نامطمئن بازارها به نفع طلا تمام شد. کاهش بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه آمریکا به زیر سطح چهار درصد و افت شاخصهای بورسی در والاستریت، موجب افزایش تقاضا برای داراییهای امن شد.
در همین حال، اظهارات جروم پاول رئیس فدرال رزرو نیز اهمیت داشت؛ او تاکید کرد مسیر آینده سیاست پولی آمریکا وابسته به دادههای تورم و بازار کار خواهد بود. همین جمله کافی بود تا بازارها احتمال بیشتری برای کاهش نرخ بهره در ماههای آینده در نظر بگیرند. این سناریو به شکل مستقیم به رشد طلا منجر شد؛ زیرا کاهش نرخ بهره، دلار را تضعیف و در نتیجه قیمت طلا را تقویت میکند.
اکنون نگاهها به دادههای تورمی و اشتغال آمریکا دوخته شده است؛ شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) و نرخ بیکاری که در هفته آینده منتشر میشوند، تعیینکننده مسیر کوتاهمدت طلا خواهند بود.
در صورتی که این دادهها نشانههایی از تورم پایینتر یا ضعف در بازار کار داشته باشند، احتمال کاهش نرخ بهره افزایش خواهد یافت؛ روندی که بهطور مستقیم برای رشد طلا مثبت است. اما اگر تورم بالاتر از انتظار ظاهر شود، دلار قدرت گرفته و اونس جهانی احتمالا با اصلاح کوتاهمدت مواجه خواهد شد.
در کنار این عامل، تحولات روابط آمریکا و چین نیز نقش تعیینکننده دارد. بازارها اکنون با دقت بیسابقهای به اظهار نظرهای سیاسی دو کشور واکنش نشان میدهند و هر سیگنال از تشدید یا کاهش تنشها میتواند جهت حرکت طلا را تغییر دهد.
از دیدگاه تکنیکال، شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان بالاتر از سطح ۷۰ قرار دارد که به معنای ورود بازار به محدوده اشباع خرید است. با این حال، ساختار حرکتی طلا هنوز صعودی ارزیابی میشود.
طلا هماکنون بالاتر از کانال صعودی ۱۰ ماهه و بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه قرار گرفته است؛ موضوعی که از استمرار قدرت خریداران حکایت دارد.
تحلیلگران معتقدند سطوح 4400 دلار، سپس 4500 دلار و در نهایت 4600 دلار، مقاومتهای کلیدی پیش روی بازار هستند. در سمت مقابل نیز محدودههای 4080 دلار، 3960 دلار و 3800 دلار بهعنوان حمایتهای مهم در نظر گرفته میشوند.
در مجموع، احتمال یک اصلاح موقت وجود دارد، اما روند غالب همچنان صعودی است و هر افت قیمتی میتواند فرصتی برای ورود دوباره خریداران باشد.
رالی پارابولیک (Parabolic Rally) در بازارهای مالی به روندی گفته میشود که در آن قیمتها به شکل تصاعدی افزایش مییابند و منحنی رشد، به مسیر سهمی شباهت دارد. عبور طلا از مرز 4370 دلار نشاندهنده همین الگوست.
تحلیلگران معتقدند این فاز ناشی از همافزایی چند محرک بنیادی از قبیل ضعف دلار، تشدید تنشهای ژئوپلیتیک، انتظارات برای کاهش نرخ بهره و تقاضای بالای بانکهای مرکزی برای ذخیره طلا است.
بر اساس گزارشهای بینالمللی، بانکهای مرکزی در سال جاری میلادی خرید طلا را در مقیاس تاریخی افزایش دادهاند تا از وابستگی به دلار بکاهند. در کنار آن، صندوقهای سرمایهگذاری بزرگ (ETF) نیز در حال بازسازی پرتفوی خود با محوریت داراییهای امن هستند.
همه این عوامل، موجب میشوند که رالی طلا نهتنها یک جهش مقطعی، بلکه بخشی از یک چرخه بلندمدت ارزیابی شود. با این حال، معاملهگران حرفهای هشدار میدهند که اشباع فنی بازار ممکن است در کوتاهمدت به اصلاح محدود منجر شود. با وجود این، اکثریت تحلیلگران همچنان هر افت قیمتی را فرصتی برای خرید مجدد میدانند.
هفته گذشته طلا بار دیگر قدرت و جایگاه خود را در بازارهای جهانی به نمایش گذاشت. رشد بیوقفه آن در شرایطی رخ میدهد که ریسکهای سیاسی و اقتصادی در حال افزایش است و دلار آمریکا از فشارهای بنیادی رنج میبرد.
در کوتاهمدت، مسیر حرکت طلا به دادههای اقتصادی آمریکا و واکنش فدرال رزرو بستگی دارد، اما در افق میانمدت و بلندمدت، روند صعودی طلا همچنان معتبر است.
چنانچه تنشهای تجاری آمریکا و چین تداوم یابد و فدرال رزرو به سیاستهای انبساطی متمایل شود، دستیابی به سطح 4500 دلار و حتی فراتر از آن دور از انتظار نخواهد بود.
بهاینترتیب، طلا نهتنها پناهگاه امن سرمایهگذاران باقی میماند، بلکه بهتدریج در حال تبدیل شدن به نماد اصلی بیاعتمادی جهانی نسبت به سیاستهای پولی و ژئوپلیتیک است؛ نمادی که هر بار با بحران جدیدی، درخشش خود را بیشتر میکند.