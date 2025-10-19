En
جنایت وحشتناک هالیوودی با خودرو سیاه در مشهد

بر اثر تیراندازی های وحشتناک که در منطقه تاجرآباد اتفاق افتاد، نوجوان ۱۴ساله از پشت هدف اصابت گلوله قرار گرفته و پدر بزرگ وی نیز که رانندگی خودرو را به عهده داشت، مجروح شده است اما با انتقال مجروحان به مرکز درمانی ،«میکائیل-ر»(نوجوان ۱۴ساله)جان خود را از دست داد و پدربزرگ ۶۵ ساله وی نیز تحت درمان قرار گرفت.
جنایت مسلحانه هالیوودی با خودروهای سیاه در مشهد

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، به دنبال وقوع جنایت مسلحانه ای در اطراف میدان شهید محمدزاده در شهرک شهید رجایی مشهد، بلافاصله تحقیقات قضایی گسترده ای با حضور قاضی ویژه قتل عمد در بیمارستان شهید هاشمی نژاد شروع شد.با توجه به اهمیت و حساسیت ماجرا و با صدور دستورهای ویژه ای از سوی قاضی وحید خاکشور، گروه کارشناسان سلاح نیز به کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی پیوستند و به این ترتیب بررسی های تخصصی درباره این جنایت هولناک ادامه یافت که به شکل فیلم های هالیوودی در مشهد رخ داده بود؛ چرا که تحقیقات ریزبینانه نشان داد عاملان جنایت از دو خودروی سیاه رنگ و سلاح های جنگی در ارتکاب قتل و شلیک به سوی سرنشینان یک خودروی دیگر استفاده کرده اند. 

این مرد مجروح به قاضی ویژه پرونده های جنایی گفت: شلیک ها از درون دو خودروی سیاه رنگ بود که من و نوه ام را هدف گرفته بودند. 
ردزنی های اطلاعاتی در حالی با نظارت و هدایت مستقیم سرهنگ«جوادبیگی»(رئیس پلیس آگاهی مشهد) برای شناسایی عاملان این جنایت هالیوودی آغاز شد که سرنخ های مهمی در این باره به دست آمده است.

 
