مجازات سبک برای متهم آزارهای جنسی در تهران

مرد افغانستانی که به اتهام آزار و اذیت 9 زن و دختر در پارک‌های تهران دو بار محاکمه و در هر دو نوبت به اعدام محکوم شده بود، پس از نقض احکام پیشین در دیوان عالی کشور، برای سومین‌بار پای میز محاکمه رفت. این‌بار اما قضات دادگاه اتهام تجاوز به عنف را محرز ندانستند و او را به تحمل 100ضربه شلاق محکوم کردند.
پایان کابوس زنان تهرانی / مرد آزارگر پس از نقض دوباره حکم اعدام، به 100 ضربه شلاق محکوم شد

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، رسیدگی به این پرونده از سال 1399و با طرح شکایت‌های مشابهی از مردی قدکوتاه آغاز شد که با شگردی یکسان به زنان و دختران در یکی از پارک‌های شرق تهران حمله و آن‌ها را آزار می‌داد.

در حالی که مأموران کلانتری لویزان در جست‌وجوی او بودند، گزارش‌های مشابهی از مناطق یوسف‌آباد، بزرگراه حکیم و بزرگراه امام‌علی(ع) نیز ثبت شد. مأموران در ابتدا مردی افغانستانی را با ظن دخالت در این ماجرا بازداشت کردند اما در ادامه مشخص شد او بی‌گناه است و با دستور مقام قضایی آزاد شد.

سرانجام در آبان 1403با ردیابی تلفن همراه، بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته و شناسایی پلاک موتورسیکلت متهم، مأموران موفق به دستگیری مظنون اصلی شدند. مرد بازداشت‌شده در بازجویی‌ها اتهامات خود را انکار کرد، اما با شکایت 9زن و دختر جوان، پرونده برای رسیدگی به شعبه 11دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد.

در دو جلسه رسیدگی، قضات با استناد به شکایت‌ها و مستندات موجود، متهم را به جرم تجاوز به عنف به اعدام و بابت رابطه نامشروع به شلاق محکوم کردند. این حکم اما در دیوان عالی کشور نقض شد تا بررسی‌های بیشتری درباره مستندات صورت گیرد.

پس از تحقیقات تکمیلی، پرونده دوباره به دادگاه کیفری ارسال شد و این بار نیز متهم در دادگاه به اعدام محکوم شد؛ اما دیوان عالی کشور با اشاره به وجود تشکیک در هویت متهم، بار دیگر حکم اعدام را نقض کرد. دیوان اعلام کرد که شاکیان در ابتدا شخص دیگری را به‌عنوان متهم شناسایی کرده بودند و همین مسئله مانع از قطعیت در صدور حکم اعدام است.

در نهایت پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد. در جلسه پایانی فقط یکی از شاکیان حضور یافت و درخواست اشد مجازات کرد. متهم نیز بار دیگر اتهامات را انکار کرد. در پایان، قضات دادگاه با توجه به قرائن موجود و اقرار به برخی روابط غیرشرعی، او را از اتهام تجاوز تبرئه اما به جرم آزار و رابطه نامشروع به 100ضربه شلاق  محکوم کردند.

 
برچسب ها
تجاوز پرونده ویژه آزار جنسی تعرض جنسی آزار زنان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
0
0
پاسخ
خیلی خب
معلوم شد شلاقشون رو مبخورن و میان از زندان بیزون و دوباره نو از نو شروع میکننند
اینها باید ااعدام شوند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
0
0
پاسخ
چون افغانی اسن چهره اش نشان داده میشود
ولی این همه متجاوز ایرانی حتی آنهای که پای پوبه دار هستند چهره شطرنجی میشود
امان از تبعیض نژادی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
0
0
پاسخ
فقط اخراج افغانی های کثیف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
0
0
پاسخ
این شخص زمانی دیگر ودر نقطه دیگر در سرزمین پاک کشورمان فاجعه ساز خواهد شد شک نکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
0
0
پاسخ
به همین راحتی هم آزاد می‌شوند و به کارهای مجرمانه خود ادامه می‌دهند ، چرا قانون اصلاح نمی‌شود اگر هر تجاوزی دو تا شاهد داشت که تجاوزی صورت نمی‌گرفت ، یا اگر سارقی دو نفر را در محل ببیند که شاهد دزدی باشند که سرقت نمیکند عجب قوانین عادلانه‌ای
ابراهیم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
0
0
پاسخ
اگردر خود افغانستان مرتکب چنین اعمالی میشد حداکثرچندروز پس ازدستگیری اعدام میشد
ناشناس
|
France
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
0
0
پاسخ
بعد شلاق باید از ایران اخراج شود
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
