ارسال کادوی خشونت‌بارِ نسل z ایران به چند مقام مسئول/ چرا "انکار" می‌کنید؟

خیلی طبیعی است که انکارهای ما چیزی را حل نمی‌کند و واقعیت تغییر پیدا نخواهد کرد، صرفاً با انکار، به تمدید و تشدید مشکلات کمک کرده‌ایم.
ارسال کادوی خشونت‌بارِ نسل z ایران به چند مقام مسئول/ چرا

والدین محترم حتما گوش فرادهید؛ مسئولانی در روزهای اخیر به انکار خشونت در مدارس کشور پرداخته‌اند و در این میان بروبچه‌های نسل زد ایرانی، در بسته پادکست تابناک، واقعیت‌هایی را در این‌باره و اتفاقات در مدارس، کشف، و آن را تقدیم روسا کرده‌اند.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک اخیرا چند موضوع در فضای مجازی بیش از پیش وایرال و فراگیر شده و می‌شود؛ اما یک‌جورهایی زیرپوستی. مانور فرماندارها روی دستورات و فرمان‌هایشان که با فیلمبردار و دوربین‌هایی که مثلا اتفاقی در ماشین آقای فرماندار حضور دارند، یکی از اینهاست. در این میان در روزهای گذشته یکی از مهمترین وایرال شده‌ها، فیلم‌ها و خبرهای خشونت در برخی مدارس بوده است.

با وجود این فیلم‌ها و خبرهایی که از سال‌های پیش در این حوزه منتشر شده اما برخی از مسئولین منکر وجود خشونت در مدارس می‌شوند. موضوعی که به عدم شناخت درست از واژه و معنای خشونت و انواع آن در مدارس برمی‌گردد. 

آیا می‌دانید رتبه ایران در خشونت در مدارس، اعم از خشونت علیه دانش‌آموز و معلم، در مقایسه با دنیا و خاورمیانه چه وضعیتی دارد؟ ایران در رتبه ۳۰در بین ۵۰ کشور قرار دارد.

پادکست گروه نسل زد سرویس اجتماعی تابناک، کنکاشی اساسی در این موضوع کرده است تا این بار از دانش آموزان به مسئولین، تذکرات و هشدارهایی داده شود.

بشنوید لطفا.

نسل z پادکست اجتماعی تابناک مسیحا محمدی گوینده خشونت در مدارس کتک‌کاری در مدارس معلمان
نسل زِد دیگر بلد نیست با دست بنویسد؟
«نسل Z» از رقابت تا باز تعریف معنای‌ِ کار
مشاور نسل Z شورای اطلاع‌رسانی دولت معرفی شد
کانون پرورش فکری؛ بدون "علامتی" از روزهای اوج/ انکارهای خطرناک درباره خشونت در مدارس
منتظر یک سال تحصیلی عجیب و غریب باشید!
خودداری معلمان از تکالیف طولانی به ابتدایی‌ها
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
اتهام سنگین وزیر خارجه روسیه به ظریف + زیرنویس
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
