والدین محترم حتما گوش فرادهید؛ مسئولانی در روزهای اخیر به انکار خشونت در مدارس کشور پرداختهاند و در این میان بروبچههای نسل زد ایرانی، در بسته پادکست تابناک، واقعیتهایی را در اینباره و اتفاقات در مدارس، کشف، و آن را تقدیم روسا کردهاند.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک اخیرا چند موضوع در فضای مجازی بیش از پیش وایرال و فراگیر شده و میشود؛ اما یکجورهایی زیرپوستی. مانور فرماندارها روی دستورات و فرمانهایشان که با فیلمبردار و دوربینهایی که مثلا اتفاقی در ماشین آقای فرماندار حضور دارند، یکی از اینهاست. در این میان در روزهای گذشته یکی از مهمترین وایرال شدهها، فیلمها و خبرهای خشونت در برخی مدارس بوده است.
با وجود این فیلمها و خبرهایی که از سالهای پیش در این حوزه منتشر شده اما برخی از مسئولین منکر وجود خشونت در مدارس میشوند. موضوعی که به عدم شناخت درست از واژه و معنای خشونت و انواع آن در مدارس برمیگردد.
آیا میدانید رتبه ایران در خشونت در مدارس، اعم از خشونت علیه دانشآموز و معلم، در مقایسه با دنیا و خاورمیانه چه وضعیتی دارد؟ ایران در رتبه ۳۰در بین ۵۰ کشور قرار دارد.
پادکست گروه نسل زد سرویس اجتماعی تابناک، کنکاشی اساسی در این موضوع کرده است تا این بار از دانش آموزان به مسئولین، تذکرات و هشدارهایی داده شود.
بشنوید لطفا.