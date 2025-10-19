En
ورود خانواده صابر کاظمی به دوحه/ پلیس قطر: جزئیات حادثه فقط به خانواده اعلام می‌شود

پلیس قطر اعلام کرده که در تلاش برای یافتن علت ایست قلبی صابر کاظمی بوده که بیش از ۱۰ دقیقه به طول انجامیده و منجر به کمای فعلی او شده است.
ورود خانواده صابر کاظمی به دوحه/ پلیس قطر: جزئیات حادثه فقط به خانواده اعلام می‌شود

منابع بیمارستانی در دوحه نیز خبر داده‌اند که پزشکان قصد دارند صبح فردا با قطع موقت دستگاه‌های کمکی، وضعیت واکنش طبیعی بدن و میزان فعالیت مغزی صابر را بررسی کنند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پیگیری‌ها درباره آخرین وضعیت صابر کاظمی، ملی‌پوش سابق تیم ملی والیبال ایران که همچنان در کمای عمیق در بیمارستانی در قطر به‌سر می‌برد، نشان می‌دهد خانواده صابر کاظمی شنبه شب از تهران به سمت دوحه رفته‌اند. گفته می‌شود سفارت ایران در قطر نیز پیگیر موضوع است و در هماهنگی با مسئولان قطری زمینه حضور خانواده کاظمی در قطر را فراهم کرده است.

بر اساس اطلاعات به‌دست آمده از سوی خبرنگار تابناک، پدر، برادر و عموی صابر کاظمی ساعت ۲۲:۴۵ از تهران عازم دوحه شدند تا در قطر از نزدیک وضعیت این قهرمان ملی را دنبال کنند.

 از سویی گفته می‌شود پلیس قطر اعلام کرده که در تلاش برای یافتن علت ایست قلبی صابر کاظمی بوده که بیش از ۱۰ دقیقه به طول انجامیده و منجر به کمای فعلی او شده است؛ اما نتیجه اطلاعات به دست آمده فقط به خانواده کاظمی اعلام خواهد شد.

منابع بیمارستانی در دوحه نیز خبر داده‌اند که پزشکان قصد دارند صبح فردا با قطع موقت دستگاه‌های کمکی، وضعیت واکنش طبیعی بدن و میزان فعالیت مغزی صابر را بررسی کنند تا بتوانند ارزیابی دقیق‌تری از شرایط حیاتی او ارائه دهند.

در همین حال، عملکرد فدراسیون والیبال ایران در قبال این بازیکن با واکنش‌های انتقادی زیادی در فضای مجازی روبه‌رو شده است. روابط عمومی فدراسیون تلاش دارد از میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال، چهره‌ای دلسوز و پیگیر بسازد که در حال گفت‌و‌گو با مقامات قطری برای رسیدگی به وضعیت صابر است؛ اما اشاره‌ای نمی‌کند که همین تقوی سال گذشته شخصاً پیگیر صدور حکم محرومیت دو‌ ساله برای صابر کاظمی به دلیل غیبت در اردوی تیم ملی بود.

حکم صادر شده برای کاظمی که بعد‌ها در تجدیدنظر به جریمه دو میلیارد تومانی کاهش یافت، عملاً مسیر خروج مجدد این بازیکن گلستانی از والیبال ایران و پیوستن او به تیم الریان قطر را هموار کرد.

