وعده زمانی وزیر ارتباطات برای بهبود کیفیت اینترنت

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ما شاهد پیچیده ترین عملیات سایبری در جنگ ۱۲ روزه علیه کشورمان بودیم و مردم تا پایان سال روند بهبود کیفیت اینترنت را احساس خواهند کرد.

به گزارش تابناک، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه گفتگو ویژه خبریبا موضوع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ اقدامات و برنامه ها گفت: ما شاهد پیچیده ترین عملیات سایبری در جنگ ۱۲ روزه علیه کشورمان بودیم و رشادت مردم کمک کرد تا بتوانیم صحنه را مدیریت کنیم.

ما برای گلایه های مردم از اینترنت برنامه ریزی کرده ایم/میزان سرمایه گذاری ارتباطی طی سال های اخیر کم بوده است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه برنامه گفتگو ویژه خبری اظهار داشت: امروز به ۷۳ درصد ارتباط پایدار رسیده ایم و طی این مدت ۲۵ درصد روستاهایی که ارتباط مناسب نداشته اند را اصلاح کنیم

وی افزود: ما سامانه ای طراحی کرده ایم که گلایه های مردم را بشنویم.

مردم تا پایان سال روند بهبود کیفیت اینترنت را احساس خواهند کرد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: نسبت ترافیک ما در فضای سیار ۸۰ درصد و فضای ثابت ۲۰ درصد است اما در دنیا این برعکس است وامیدوارم در دولت چهاردم تا ۷۰ درصد ارتباط را فیبر کنیم.

آیا اینترنت گران می شود؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در باره موضوع گران شدن اینترنت تصریح کرد: در سالهای اخیر تعرفه های ارتباطی افزایش نداشته است ؛ افزایش سرخود تعرفه ها توسط اپراتور ها اصلا قابل قبول نیست و ما سامانه نظارتی داریم.

آخرین وضعیت رفع فیلترینگ از زبان وزیر ارتباطات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه صحبت هایش در گفتگو ویژه خبری عنوان کرد: سیاستگذاری در فضای مجازی به عهده شورای فضای مجازی است و بخشی از آسیب های فضای مجازی از سامانه های آلوده داخل کشور است.

ستاردی در ادامه گفت: استفاده بیش از ۸۰ درصد مردم از فیلترشکن ها پیام دارد و البته ما سندی چند مرحله ای در مورد حکمرانی فضای مجازی تهیه کرده ایم.

تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد در امنیت برخی حوزه های مجازی دچار مشکل هستیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود:در مورد امنیت سامانه های مجازی در کشور تقسیم کارشده است ولایحه ای در مورد حفاظت از اطلاعات اشخاص در دستور کار داریم.

زیر ساخت مخصوص هوش مصنوعی در حال آماده شدن است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت ستادی در معاونت عملی در مورد هوش مصنوعی شکل گرفته است و لایحه ای در مورد حفاظت از اطلاعات اشخاص در دستور کار داریم

ستاری در ادامه عنوان کرد: امیدواریم تا یکی دو هفته آینده زیرساخت هوش مصنوعی را در اختیار مردم قرار دهیم و ما هم اکنون در شرکت پست از هوش مصنوعی استفاده می کنیم که در نیروی انسانی صرفه جویی شده است؛ تراز هوش مصنوعی ما مثبت است.

در روزهای اخیر توانستیم تماس تلفنی با ناهید ۲ برقرار کنیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه تصریح کرد : ما موفق شدیم ماهواره ناهید ۲ را در مدار ۵۰۰ کیلومتری قرار دهیم و فاز اول ایستگاه چابهار تکمیل شده است.