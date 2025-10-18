عکس:ایگوانا‌های دریایی، نگهبانان سنگ‌های سیاه اقیانوس آرام

ایگواناهای دریایی گالاپاگوس، با ظاهری شبیه اژدهایان کوچک و پیشاتاریخی، یکی از جذاب‌ترین ساکنان جزایر اقیانوس آرام هستند. این خزندگان خونسرد پس از شنا در آب سرد اقیانوس و تغذیه از جلبک‌ها، به سوی صخره‌ها و سنگ‌های سیاه آتشفشانی می‌آیند تا روی آن‌ها آفتاب بگیرند و دوباره گرم شوند. رنگ تیره بدنشان با سنگ‌ها ترکیب می‌شود و آن‌ها را تقریبا نامرئی می‌کند، به گونه‌ای که حتی نزدیک شدن به آن‌ها بدون توجه ممکن است خطرناک باشد. این ایگواناها، بی‌صدا و آرام، گویی نگهبانان طبیعی جزایر هستند؛ موجوداتی که تاریخ زمین را در چشمان خود دارند و هر حرکتشان بخشی از سازوکار بی‌وقفه طبیعت اقیانوس آرام است.