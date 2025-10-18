به گزارش تابناک به نقل از گچت نیوز، پژوهشگران در ایالات متحده برای بررسی پیامدهای بلندمدت کووید-۱۹ بر قابلیت بویایی، آزمایشهایی را روی ۲٬۹۵۶ داوطلب که سابقه ابتلا به کووید-۱۹ داشتند و ۵۶۹ نفر بدون سابقه این ویروس انجام دادند. بهطور متوسط، آزمایش بویایی ۶۷۱ روز پس از اولین تست کووید-۱۹ شرکتکنندگان صورت گرفت.
در گروه مبتلا به کووید-۱۹، تعداد ۱٬۳۹۳ نفر از مشکلات بویایی خود آگاه بودند که آزمایشها، اختلال بویایی را در حدود ۸۰ درصد آنها تأیید کرد. اما نکته حیرتانگیز آن بود که از ۱٬۵۶۳ نفری که هیچ مشکلی در بویایی خود گزارش نکرده بودند، ۶۶ درصد پس از ابتلا به کووید-۱۹ دچار کاهش جزئی یا کامل حس بویایی (هایپوسمیا یا آنوسمیا) شده بودند.
لئورا هورویتز، پزشک عمومی داخلی از دانشکده پزشکی NYU Grossman، تأکید میکند: «یافتههای ما تأیید میکنند که افراد با سابقه کووید-۱۹ ممکن است بهطور ویژه در معرض خطر تضعیف حس بویایی باشند؛ مشکلی که در میان عموم مردم کمتر شناخته شده است.» این الگوهای مشاهدهشده در هزاران شرکتکننده، حاکی از آن است که میلیونها نفر در سراسر جهان ممکن است دچار هایپوسمیای تشخیصدادهنشده باشند.
چرا اختلال بویایی کشف نمیشود و چه اهمیتی دارد؟
اینکه چرا بسیاری از افراد دچار اختلال بویایی مرتبط با کووید-۱۹ متوجه آن نشدهاند، هنوز بهطور کامل مشخص نیست. محققان حدس میزنند که احتمالاً آسیبهایی به مغز وارد شده که آگاهی افراد را از حواس خود محدود میکند. این پدیده با تحقیقات قبلی که از دست دادن بویایی را با بیماریهایی نظیر آلزایمر مرتبط دانستهاند، همخوانی دارد، چراکه بویایی و عملکرد شناختی ارتباط تنگاتنگی دارند و میدانیم کووید-۱۹ میتواند هر دو را تحتتأثیر قرار دهد.
حس بویایی بسیار فراتر از لذت غذا یا عطر گلها است؛ این حس به ما در تشخیص خطراتی نظیر نشت گاز یا مواد غذایی فاسد کمک میکند. هورویتز پیشنهاد میکند: «این نتایج نشان میدهد که ارائهدهندگان خدمات بهداشتی باید آزمایش از دست دادن بویایی را بهعنوان بخشی روتین از مراقبتهای پس از کووید در نظر بگیرند.» او اضافه میکند: «در حالی که بیماران ممکن است فوراً متوجه نشوند، بویایی ضعیفشده میتواند تأثیر عمیقی بر سلامت روانی و جسمی آنها داشته باشد.» این تحقیق در نشریه JAMA Network Open منتشر شده است.