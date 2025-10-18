ادعای آتش سوزی نفتکش حامل مواد نفتی ایران در خلیج عدن

به گزارش تابناک، طبق گزارش تانکرترکرز یک کشتی حامل LPG ایران که از مبدا عسلویه در حرکت بوده در خلیج عدن دچار آتش سوزی شده است
تصویر نشان میدهد که یک کشتی به نام FALCON که حامل گاز مایع پروپان ایرانی بوده، در خلیج عدن دچار آتشسوزی شده است
دو نفتکش در دریای سرخ هدف حمله قرار گرفتند؛ یکی در ۱۱۶ مایلی شرق عدن دچار آتشسوزی شد و دیگری با پرچم کامرون پس از انفجار در ۶۰ مایلی جنوب یمن درخواست کمک کرد.
برخی گزارش های تأیید نشده حاکی از آن است که نفت کش منفجر شده در خلیج عدن از عسلویه بارگیری شده بوده است.