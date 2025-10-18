اگر شفقتیان پولدار بود، علی پروین اینجا بود

ظهر روز گذشته مراسم خاکسپاری زنده یاد منوچهر شفقتیان مدافع چپ سال‌های دور پرسپولیس در قطعه خانوادگی این مرحوم در بهشت زهرا در حالی برگزار شد که خانواده او با تشییع در قطعه نام آوران مخالفت کرده و خواستار برگزاری مراسم در قطعه خانوادگی خود شده بودند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، مرتضی فنونی‌زاده، رحیم یوسفی، سعید نعیم آبادی، حمید استیلی و... تعدادی از اعضای پرسپولیسی حاضر در این مراسم بودند. همچنین اعضای شرکت پیشکسوتان کهن و سعید شیرینی، مدیرعامل این شرکت و سرپرست سابق سرخپوشان، در مراسم حضور داشتند.

نکته مهم اینکه غیبت رضا درویش در این مراسم باعث بروز انتقاد از سوی هواداران پرسپولیس شد. از باشگاه و تیم پرسپولیس هیچ کدام از اعضا در این مراسم حاضر نبودند تا پیشکسوت قرمز‌ها در غیاب آنها به خانه ابدی مشایعت شود.

مرتضی فنونی‌زاده در حاشیه مراسم منوچهر شفقتیان گفت: «امروز از باشگاه کسی را اینجا نمی‌بینیم. به هر حال ۵۰ سال ما باهم زندگی کردیم و موهایمان باهم سفید شد. ایشان بازیکن ملی بود، یک نفر از فدراسیون حضور نداشت. یک انتقادی هم از علی پروین دارم، اگر منوچهر پولدار بود، علی آقا اول از همه اینجا بود.»

حمید استیلی هم در این مورد گفت: «خیلی مهم است که در این شرایط، مدیران باشگاه حضور داشته باشند یا نماینده خود را بفرستند. فقط یک سری از پیشکسوتان آمدند و کارهایش را انجام دادند و از آنها هم تشکر می‌کنم.»

منوچهر شفقتیان بازیکن سابق تیم پرسپولیس متولد بهمن ۱۳۳۹ بود و در ۶۵ سالگی چشم از جهان فرو بست. او سابقه عضویت در پاس، دارایی و راه آهن را هم داشت.