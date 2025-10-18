En
نشست آنلاین کادر سرپرستی با سرپرستان تیم‌های اعزامی به بحرین

کادر سرپرستی کاروان اعزامی به سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ نشست آنلاینی با سرپرستان تیم‌های ملی اعزامی روز دوشنبه ۲۸ مهر ماه برگزار کرد.
کد خبر: ۱۳۳۵۰۶۴
به گزارش تابنک، در این نشست علیرضا پاکدل سرپرست کاروان اعزامی به این رقابت‌ها ضمن خدا قوت گفتن به تمامی مسئولین و تیم‌های ملی اعزامی روز دوشنبه، آخرین نکات لازم جهت اعزام بدون دغدغه گروه سوم ورزشی کشورمان را اعلام و در ادامه رضا شجیع رییس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی و عضو کادر سرپرستی و حمید سلامی مدیر امور تشریفات و مسافرت‌ها و معاون کاروان موارد مهم دیگری همچون بهمراه داشتن تجهیزات مورد نیاز از سوی برخی تیمها، حمل و نقل، محل اسکان و موارد دیگر را بررسی و تاکید قرار دادند.

گروه سوم ورزشی کشورمان روز دوشنبه ۲۸ مهر ماه از فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) عازم دوبی و سپس راهی بحرین خواهد شد.

فوتسال بانوان، تکواندو، MMA، گلف، موی تای، بسکتبال، بوکس، سه گانه و کادر خبری روز دوشنبه عازم بحرین می‌شوند.

بازی های آسیایی جوانان بحرین خبر فوری
