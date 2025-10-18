به گزارش تابنک، در این نشست علیرضا پاکدل سرپرست کاروان اعزامی به این رقابت‌ها ضمن خدا قوت گفتن به تمامی مسئولین و تیم‌های ملی اعزامی روز دوشنبه، آخرین نکات لازم جهت اعزام بدون دغدغه گروه سوم ورزشی کشورمان را اعلام و در ادامه رضا شجیع رییس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی و عضو کادر سرپرستی و حمید سلامی مدیر امور تشریفات و مسافرت‌ها و معاون کاروان موارد مهم دیگری همچون بهمراه داشتن تجهیزات مورد نیاز از سوی برخی تیمها، حمل و نقل، محل اسکان و موارد دیگر را بررسی و تاکید قرار دادند.

گروه سوم ورزشی کشورمان روز دوشنبه ۲۸ مهر ماه از فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) عازم دوبی و سپس راهی بحرین خواهد شد.

فوتسال بانوان، تکواندو، MMA، گلف، موی تای، بسکتبال، بوکس، سه گانه و کادر خبری روز دوشنبه عازم بحرین می‌شوند.