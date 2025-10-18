En
دستگیری عاملان قتل مسلحانه مرد صراف

رییس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری عاملان قتل مرد صراف در میدان موج تهران خبر داد و گفت: مقتول به ضرب ۲ گلوله جان باخته است.
به گزارش تابناک، سردار علی ولی‌پور گودرزی روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۱۱:۵۰ صبح روز هشت مهر، شهروندان با تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی خبر از یک درگیری منجر به قتل در خیابان اقاقیا نزدیک میدان موج دادند؛ با اعلام این خبر تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه و بازبینی دوربین‌های مداربسته، مقتول ۳۵ ساله به نام «سعید» هدف گلوله قرار گرفته و جان باخته است.

به گفته سردار ولی‌پور گودرزی، تصاویر دوربین‌ها نشان می‌دهد که وی حدود ساعت ۱۰:۲۰ وارد محل شده و پس از آن فردی دیگر نیز وارد صحنه شده، مدتی در خودرو مقتول نشسته و پس از درگیری با مقتول با شلیک ۲ گلوله به سمت ضلع شمالی محل حادثه متواری شده است.

وی اضافه کرد: در صحنه جرم مقدار زیادی ارز یورو روی زمین ریخته شده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد مقتول صاحب یک واحد صرافی در منطقه سعادت‌آباد تهران بوده است.

سردار ولی‌پور گودرزی ادامه داد: در نخستین مرحله از تحقیقات، کارآگاهان با بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف محل جنایت متوجه شدند که عامل قتل، پس از ارتکاب جرم از خودرو مقتول پیاده شده و سوار بر خودرو دیگری می‌شود که از قبل در محل منتظر او بوده است. همین سرنخ موجب شد تا مسیر تحقیقات وارد مرحله‌ای تازه شود.

رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، پلاک خودرو دوم را شناسایی و صاحب آن را ردیابی کردند. در ادامه مشخص شد دو مرد مظنون از مشتریان قدیمی صراف مقتول بوده‌اند و همین ارتباط، مسیر رسیدن به آن‌ها را هموار کرد.

وی افزود: در بررسی‌های بعدی و با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مخفیگاه دو مرد جوان در کرج شناسایی شد. تحقیقات نشان می‌داد آن‌ها رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند و پس از قتل، به این شهر گریخته‌اند. با به‌دست‌آمدن این اطلاعات، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با هماهنگی مقام قضایی، در دو عملیات همزمان و ضربتی، هر دو متهم را تحت مراقبت‌های نامحسوس بازداشت کردند.

سردار ولی‌پور گودرزی خاطرنشان کرد: عامل اصلی جنایت در بازجویی‌ها گفت که مدتی با مقتول مراودات مالی داشته است. روز حادثه قرار بود مقتول برای او دلار بیاورد و در مقابل، تتر دریافت کند اما پیش از آن، او و همدستش نقشه قتل را طراحی کرده بودند.

وی یادارو شد: همچنین به گفته متهم، هنگام تحویل چمدان دلار، میان آن‌ها مشاجره‌ای در می‌گیرد و او در لحظه‌ای از عصبانیت با سلاحی که همراه داشت، دو گلوله به مقتول شلیک می‌کند. سپس با خودرویی که همدستش در آن منتظر بوده از محل می‌گریزند.

این مقام انتظامی گفت: تحقیقات بیشتر در خصوص این حادثه در حال انجام است.

