تصاویری از سفر کتایون ریاحی به میانمار در سال ۹۰

تصاویری کمتر دیده شده و جالب از کتایون ریاحی را در میانمار در ۵۰ سالگی خواهید دید.
به گزارش تابناک؛ تصاویر کمتر دیده شده و جالب از کتایون ریاحی بازیگر نقش زلیخا در سریال یوسف پیامبر را در میانمار در ۵۰ سالگی و در سال ۹۰ خواهید دید.

 

تصاویری از سفر کتایون ریاحی به میانمار در سال ۹۰

تصاویری از سفر کتایون ریاحی به میانمار در سال ۹۰

تصاویری از سفر کتایون ریاحی به میانمار در سال ۹۰

کتایون ریاحی میانمار یوسف پیامبر
جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
