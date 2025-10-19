تصاویری از سفر کتایون ریاحی به میانمار در سال ۹۰

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u06a9\u0645\u062a\u0631 \u062f\u06cc\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u062c\u0627\u0644\u0628 \u0627\u0632 \u06a9\u062a\u0627\u06cc\u0648\u0646 \u0631\u06cc\u0627\u062d\u06cc \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631 \u0646\u0642\u0634 \u0632\u0644\u06cc\u062e\u0627 \u062f\u0631 \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u06cc\u0648\u0633\u0641 \u067e\u06cc\u0627\u0645\u0628\u0631 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u0627\u0646\u0645\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u06f5\u06f0 \u0633\u0627\u0644\u06af\u06cc \u0648 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u06f9\u06f0 \u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc\u062f \u062f\u06cc\u062f.\n\u00a0\n\n\n