خودآموز خروج از بحران استقلال؛ یادداشت برداری از روی دست ساپینتو ممنوع!

حردانی که بازوبند کاپیتانی را در اختیار داشت، بعد از بازی با انتشار عکسی از خود در اینستاگرامش نوشت: «این برد تقدیم به شما هواداران باغیرت و بزرگ استقلال که همیشه در هر شرایطی پشتیبان ما هستید».

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم فوتبال استقلال موفق شد در شبی که کسب سه امتیاز برایش از نان شب هم واجب‌تر بود به خواسته‌اش برسد. برای این مهم، همان تک گل یاسر آسانی در دقیقه ۱۱ بازی و کلین‌شیت توسط حبیب فرعباسی کافی بود.

استقلال که بعد از هفته نخست و مصاف با تراکتور دیگر رنگ برد در لیگ‌برتر را ندیده بود، بالاخره در هفته هفتم موفق شد در ورزشگاه شهر قدس حریف قعرجدولی خود را با شکست بدرقه کند. نتیجه‌ای که در حالت عادی، موضوع خاص و قابل اعتنایی نیست و انتظار می‌رود استقلال با انبوهی از ستاره‌های داخلی و خارجی، در روز بدش هم چنین بردهایی را کسب کند، اما وقتی به نتایج هفته‌های گذشته توجه کنیم و شرایطی که آبی‌های پایتخت در آن گرفتار شده بودند، می‌توان روی این نکته صحه گذاشت که کسب برتری برابر مس رفسنجان، اتفاق ویژه‌ای محسوب می‌شود.

در این بین آنچه استقلالی‌ها را به سمت کسب سه امتیاز رهنمون کرد، مجموعه‌ای از نکات فنی و روحی-روانی بود. ریکاردو ساپینتو که با پشت سرگذاشتن دوران محرومیتش برای نخستین‌بار در مسابقات لیگ روی نیمکت تیمش نشست، در این بازی از بازیکنان جوانش بهره برد و آنچه در زمین شاهد بودیم، تقریباً همان چیزی بود که مورد سلیقه مربی پرتغالی است. بازیکنان جوان و دونده همچون سعید سحرخیزان، امیرمحمد رزاقی‌‌نیا، صالح حردانی و حسین گودرزی باعث شدند استقلال در اغلب دقایق بازی بتواند فشار روی حریف را نگه دارد و مالکیت توپ را هم از آن خود داشته باشد تا در پایان بازی آمار ۵۷ به ۴۳ درصد ثبت شود. عملکردی که باعث شد ساپینتو در نشست خبری بعد از بازی تأکید کند: «استقلالی که می‌خواستم همین بود. نمی‌توانم بدون برد زندگی کنم.»

البته صحبت‌های ساپینتو در نشست خبری پیش از بازی را باید بیشتر مورد توجه قرار داد. جایی که مرد پرتغالی در اقدامی دور از منطق در دنیای فوتبال، «قول قهرمانی» داد. در شرایطی که او به واسطه نتایج بازی های گذشته در لیگ و آسیا، زیر فشار شدید انتقادات قرار داشت، گفت: «فقط بردن است که همه چیز را برای آینده بهتر می‌کند. ما در برخی از بازی‌ها مستحق پیروزی بودیم، اما لیگ امسال هنوز مسیر طولانی دارد. باید در پایان اردیبهشت درباره لیگ صحبت کنیم. هدف اصلی من این است که قهرمانی لیگ را به دست بیاوریم و من مطمئنم که این قهرمانی را کسب خواهیم کرد. بله، من به هواداران قول می‌دهم که قهرمان خواهیم شد. اما نباید روی تیم فشار بیاورید. من تا پایان می‌مانم. من اطمینان مدیریت را دارم، آقای سیدورف، بازیکنان، تیم بسیار خوبی داریم و بازیکنان باکیفیتی در اختیار داریم. همه ما به پیروزی نیاز داریم، اما باید عادل باشیم، چون نه‌تنها ما بلکه همه تیم‌ها با شرایط مشابهی روبه‌رو هستند. اینجا خانه من است، آمده‌ام تا ببرم و قهرمان شوم.»

گرچه این چنین قول قهرمانی اصلاً مرسوم نیست، اما به نظر می‌رسد ساپینتو با شناخت کامل از شرایط روحی روانی بازیکنان و جو موجود میان هواداران، سعی کرد اوضاع را خارج از مستطیل سبز تغییر دهد. مسئله‌ای که حداقل فعلاً اثرگذار بود و آبی‌ها موفق به پیروزی شدند. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه ساپینتو تصمیم گرفت رامین رضاییان را نیمکت‌نشین کند و صالح حردانی را در ترکیب اولیه قرار داد و حتی بازوبند کاپیتانی را به او سپرد تا بلکه حردانی با احساس مسئولیت بیشتر در زمین ظاهر شود. اتفاقا ساپینتو در این موضوع هم موفق بود چون حردانی عملکرد خوبی برابر مس رفسنجان داشت و یکی از بهترین بازی‌های خود در مدت اخیر را به نمایش گذاشت. حردانی بعد از بازی با انتشار عکسی از خود در اینستاگرامش نوشت: «این برد تقدیم به شما هواداران باغیرت و بزرگ استقلال که همیشه در هر شرایطی پشتیبان ما هستید».

مهدی فنونی‌زاده بازیکن سابق استقلال که در ورزشگاه شهر قدس حضور داشت و از نزدیک بازی آبی‌ها را تمشا کرد، بعد از بازی در مواجهه با سؤال خبرنگاران که اشاره به قول قهرمانی ساپینتو داشتند، چنین واکنشی داشت: «ساپینتو آدم خوش‌قولی است. قولی بدهد سر قولش می‌ایستد.» او که از نمایش استقلالی‌ها در این بازی راضی بود، گفت: «ما باید دو، سه بازی پیش راه می‌افتادیم که متأسفانه یک مقدار با بدشانسی روبه‌رو شدیم ولی مقابل مس، تیم خیلی خوب بازی کرد و چند گل هم نزدیم. ان‌شاءالله از این به بعد طلسم شکسته می‌شود.»

علاوه بر این، واکنش دو ستاره خارجی استقلال در فضای مجازی مؤید این است که تدابیر ساپینتو از لحاظ افزایش اعتماد به نفس و بالا رفتن روحیه بازیکنان، تاثیر مثبتی داشته است. یاسر آسانی وینگر آلبانیایی در کپشن پست اینستاگرامی‌اش نوشت: «یک‌ پیروزی بزرگ خانگی. ممنون بابت حمایت‌های فوق‌العاده شما، ما به تلاش‌مان ادامه می‌دهیم». منیر الحدادی هم در صفحه شخصی‌اش نوشت: «با هم بهترینیم، ممنون از حمایت شما هواداران». واکنش‌های این‌چنینی نشان می‌دهد که استقلال برای پشت سر گذاشتن بحران هفته‌های گذشته چقدر به این برد نیاز داشت و در‌‌ واقع حالا فضا کاملاً تغییر کرده است.

واقعیت این است که شاید در ظاهر ریکاردو ساپینتو برای بازی با مس رفسنجان قول غیرمنطقی داد و بعضاً تصمیمات سؤال‌برانگیزی گرفت، اما نتیجه نشان می‌دهد که او با استفاده از تجربه خود و البته اشراف روی آنچه در تمرینات و رختکن تیم وجود دارد، رفتار و گفتاری داشت که منجر به خروج تیمش از بحران شد. شاید در شرایط مشابه در تیمی دیگر، چنین رویه‌ای جواب ندهد و برای همین باید گفت آنچه ساپینتو ارائه داد یک قاعده نیست که همیشه و در هر تیمی، منتج به موفقیت شود.