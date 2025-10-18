En
خیبر ۲ - پرسپولیس یک؛ VAR به کمک میزبان آمد/ اولین و شاید آخرین باخت هاشمیان!

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و خیبر خرم آباد در هفته هفتم لیگ برتر با پیروزی شاگردان مهدی رحمتی به پایان رسید.
خیبر یک - پرسپولیس صفر؛ معصومی میزبان را پیش انداخت

دو تیم پرسپولیس و خیبر خرم‌آباد در هفته هفتم مسابقات لیگ برتر به مصاف هم رفتند و میزبان خرم‌آبادی به پیروزی رسید.

به گزارش سرويس ورزشی تابناک، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و خیبر خرم آباد در هفته هفتم لیگ برتر  از ساعت ۱۸:۱۵ امروز، شنبه در ورزشگاه تختی خرم‌آباد آغاز شد و با پیروزی ۲ بر یک خیبر خاتمه یافت.

عرفان معصومی در دقیقه ۲۶ و عیسی مرادی ۶+۹۰ برای خیبر و امید عالیشاه در دقیقه ۹۰ برای پرسپولیس گلزنی کردند.

پرسپولیس و وحید هاشمیان روی نیمکت، با وجود شکست نخوردن در لیگ برتر تا هفته ششم اما با یک پیروزی و پنج تساوی تحت فشار بودند و حالا برخی معتقدند شاید اولین باخت هاشمیان آخرین باخت او هم محسوب شود و مدیریت باشگاه قصد داشته باشد او را برکنار کند.

ترکیب ابتدایی خیبر: محمدرضا دیناروند، احسان حسینی، مسعود محبی، عرفان معصومی، صادق آلبوصبیح، اسماعیل بابایی، علی شجاعی، محسن سفیدچغایی، مهدی گودرزی، حمیدرضا طاهرخانی و عارف قزل.

ترکیب ابتدایی پرسپولیس: پیام نیازمند، مرتضی پورعلی‌گنجی، حسین ابرقرویی‌نژاد، میلاد محمدی، یعقوب براجعه، ماکو باکیچ، سروش رفیعی، تیوی بیفوما، امید عالیشاه، امین کاظمیان و علی علیپور.

علی علیپور در دقیقه ۸ مسابقه شوتی را روانه دروازه خیبر خرم‌آباد کرد که از بالای دروازه راهی اوت شد.

امید عالیشاه در دقیقه ۱۸ صاحب یک ضربه کرنر شد که ارسال عالیشاه و ضربه سر بازیکنان پرسپولیس در آستانه ورود به دروازه توسط محبی دفع شد.

علی علیپور در دقیقه ۲۱ با شوتی از راه دور سعی داشت دروازه خیبر را باز کند که با واکنش دیناروند راهی کرنر شد.

خیبر در دقیقه ۲۸ صاحب یک ضربه ایستگاهی شد که با پاسی در عمق خط دفاعی پرسپولیس و غافلگیری مدافعان، معصومی خودش را به توپ رساند و با یک ضربه نرم توپ را از میان پاهای نیازمند به گل تبدیل کرد.

خیبری‌ها در دقیقه ۳۶ صاحب یک کرنر شدند که تبدیل به یک موقعیت خطرناک روی دروازه پرسپولیس شد، اما ضربه سر مهاجم خیبر از بالای دروازه به بیرون رفت.

در آخرین دقایق نیمه نخست و در وقت‌های اضافه، باکیچ روی دفع توپ مدافعان خیبر صاحب موقعیت شد و اقدام به شوتزنی از پشت محوطه جریمه کرد که ضربه او از کنار دروازه به اوت رفت.

در شروع نیمه دوم و در دقیقه ۴۶ خیبری‌ها سعی کردند با شوت به سمت دروازه پرسپولیس، دروازه میهمان را تهدید کنند.

در دقیقه ۶۱ کرنر دیگری برای پرسپولیس شکل گرفت که ارسال عالیشاه و ضربه سر بازیکنان پیش کشیده پرسپولیس در اختیار دیناروند قرار گرفت.

در دقیقه ۶۹ ارسالی روی دروازه خیبر انجام شد که ضربه سر علیپور می‌توانست منجر به گل شود اما بازهم دیناروند مانع شد و تن به کرنر داد.

یعقوب براجعه در دقیقه ۷۲ اقدام به شوتزنی از پشت محوطه جریمه کرد که ضربه او توسط دیناروند دور شد و در یک رفت و برگشت توپ در محوطه به پورعلی‌گنجی رسید اما بازیکن پرسپولیس نتوانست از موقعیت استفاده کند و روی دروازه‌بان خیبر خطا کرد.

از سمت راست و در دقیقه ۹۰ ارسالی بلند و قوس‌دار به محوطه جریمه خیبر انجام شد که امید عالیشاه با یک ضربه سر شیرجه‌ای دروازه خیبر را باز کرد.

محمد عمری در دقیقه ۳+۹۰ با یک شوت قصد داشت دروازه خیبر را فرو بریزد که بازهم دروازه‌بان خرم‌آبادی مانع از باز شدن دروازه شد.

خیبری‌ها توسط عیسی مرادی در دقیقه ۶+۹۰ به یک گل رسیدند که بلافاصله کمک داور مسابقه پرچم خود را به نشانه آفساید بالا برد. این صحنه از سوی اتاق VAR بازبینی شد و گل خیبر سالم اعلام شد.

