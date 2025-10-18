En
خیبر یک - پرسپولیس صفر؛ معصومی میزبان را پیش انداخت

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و خیبر خرم آباد از ساعت ۱۸:۱۵ در هفته هفتم لیگ برتر آغاز شد.
اعلام ترکیب پرسپولیس مقابل خیبر خرم آباد

دو تیم پرسپولیس و خیبر خرم‌آباد در هفته هفتم مسابقات لیگ برتر به مصاف هم رفتند.

به گزارش سرويس ورزشی تابناک، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و خیبر خرم آباد در هفته هفتم لیگ برتر  از ساعت ۱۸:۱۵ امروز، شنبه در ورزشگاه تختی خرم‌آباد آغاز شد.

پرسپولیس با وجود شکست نخوردن در لیگ برتر، اما در شش هفته ابتدایی یک پیروزی و پنج تساوی دارد که به همین دلیل کادرفنی این تیم از سوی هواداران تحت فشار است.

ترکیب ابتدایی خیبر: محمدرضا دیناروند، احسان حسینی، مسعود محبی، عرفان معصومی، صادق آلبوصبیح، اسماعیل بابایی، علی شجاعی، محسن سفیدچغایی، مهدی گودرزی، حمیدرضا طاهرخانی و عارف قزل.

ترکیب ابتدایی پرسپولیس: پیام نیازمند، مرتضی پورعلی‌گنجی، حسین ابرقرویی‌نژاد، میلاد محمدی، یعقوب براجعه، ماکو باکیچ، سروش رفیعی، تیوی بیفوما، امید عالیشاه، امین کاظمیان و علی علیپور.

علی علیپور در دقیقه ۸ مسابقه شوتی را روانه دروازه خیبر خرم‌آباد کرد که از بالای دروازه راهی اوت شد.

خیبر صاحب یک ضربه ایستگاهی شد که با پاسی در عمق خط دفاعی پرسپولیس و غافلگیری مدافعان، معصومی خودش را به توپ رساند و با یک ضربه نرم توپ را از میان پاهای نیازمند به گل تبدیل کرد.

خیبری‌ها در دقیقه ۳۶ صاحب یک کرنر شدند که تبدیل به یک موقعیت خطرناک روی دروازه پرسپولیس شد، اما ضربه سر مهاجم خیبر از بالای دروازه به بیرون رفت.

این خبر تکمیل می‌شود...

